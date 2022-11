Soluzione salina fatta in casa: ecco come prepararla!

La maggior parte di noi associa automaticamente la soluzione salina a quelle situazioni di malessere in cui noi o qualcuno della nostra famiglia deve soggiornare in ospedale. In via eccezionale, potrebbe arrivare un momento in cui si rende necessario preparare una soluzione salina fatta in casa.

Non è una situazione frequente, ma se il medico autorizza l’assistenza domiciliare per un paziente, è essenziale conoscere i passaggi per preparare una soluzione fisiologica fatta in casa in pochi minuti.

Procedura per la preparazione di una soluzione salina fatta in casa

La prima cosa da fare è preparare gli ingredienti . Sono necessari un litro d’acqua, due cucchiaini di zucchero, un cucchiaino di sale, il succo di un limone e un pizzico di bicarbonato di sodio.

. Sono necessari un litro d’acqua, due cucchiaini di zucchero, un cucchiaino di sale, il succo di un limone e un pizzico di bicarbonato di sodio. Far bollire l’acqua per 20 minuti. Dopo questo tempo, lasciate raffreddare.

Dopo questo tempo, lasciate raffreddare. Quando l’acqua è fredda, mescolarla agli altri ingredienti fino a quando tutto è completamente sciolto .

. La persona che deve assumere la soluzione deve prenderne un cucchiaio più volte al giorno fino a quando non viene ripristinata l’idratazione.

Nel caso in cui non vi fosse chiaro, la soluzione salina è una soluzione fisiologica composta da elementi come acqua purificata e cloruro di sodio, il cui scopo è quello di idratare e igienizzare il nostro metabolismo.

La soluzione salina fatta in casa è la più diffusa e fondamentale per il trattamento di diarrea e/o vomito. Questi episodi tendono a rimuovere un’enorme quantità di liquidi dall’organismo, dunque la soluzione aiuta a reintegrarli.

