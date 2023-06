Solo da Lidl: Proteggi il tuo relax con l’Ombrellone Schneider a 99,99€! Imperdibile!

Scoprite l’ombrello da giardino caratterizzato da design moderno e funzionalità eccellenti. Con una protezione UV 80+, impermeabilità e custodia con cerniera inclusa, è perfetto per godere del vostro spazio all’aperto. Facile da manovrare grazie alla manovella flessibile, è disponibile in tre colori eleganti. Prezzo imbattibile di 99,99€.

Il marchio Lidl presenta un nuovo prodotto ideale per le giornate estive all’aperto: un ombrellone dal design moderno, caratterizzato da una serie di funzionalità e dotato di una pratica custodia protettiva. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche e il prezzo imbattibile di 99,99 €.

Innovazioni e design: scopri la praticità dell’ombrellone

Questo ombrellone Lidl si distingue per il suo design moderno e accattivante, disponibile in tre colorazioni: crema, antracite e taupe. Grazie al suo meccanismo di manovella flessibile, è molto facile da maneggiare e adatto a qualsiasi tipo di giardino. La sua struttura senza volante e dotata di fessura di ventilazione permette una migliore circolazione dell’aria, garantendo così una maggiore stabilità in caso di vento.

Il prodotto è inoltre dotato di una comoda custodia protettiva con cerniera e canna, che ne facilita il trasporto e la conservazione.

Materiali di qualità e protezione UV: comfort e sicurezza per il tuo giardino

L’ombrellone è realizzato con materiali di alta qualità: il rivestimento è in 100% poliestere, mentre il telaio è in rivestimento in polvere grigio antracite. Questa combinazione garantisce una notevole resistenza all’usura e una lunga durata nel tempo.

Inoltre, il rivestimento è trattato con un’impregnazione impermeabile e di marciume, che lo rende ideale per resistere alle intemperie. La protezione UV di 80+ (UV Standard 801) assicura una sicurezza ottimale contro i raggi solari, proteggendo la tua pelle e i tuoi mobili da giardino.

Prezzo e dimensioni: un’offerta imperdibile per l’estate

Le dimensioni dell’ombrellone sono di circa L 350 X H 270 X D 350 cm, con un diametro di Ø 350 cm e un peso di circa 8,2 kg. Queste caratteristiche lo rendono adatto a qualsiasi spazio esterno, garantendo ombra e protezione per tutta la famiglia.

Il prezzo di questo ombrellone Lidl è di soli 99,99 €, una cifra assolutamente competitiva considerando la qualità dei materiali e le funzionalità offerte.

In conclusione, l’ombrellone Lidl è un prodotto di alta qualità, con un design moderno e funzionale, realizzato con materiali resistenti e dotato di una protezione UV efficiente. Il tutto a un prezzo imbattibile di 99,99 €. Non lasciarti sfuggire questa offerta e goditi al meglio le tue giornate estive all’aperto!

