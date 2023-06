Soldes Decathlon: il nuovo prezzo di questa bicicletta pieghevole è l’affare della settimana!

Con questo intelligente attrezzatura non è più necessario un portabici per partire in vacanza! Questa promozione di Decathlon arriva proprio al momento giusto per aiutarti a pedalare tutto l’estate. E c’è ancora tempo per effettuare il tuo ordine online!

Con questo, basta un gesto per esplorare le strade e i sentieri della tua estate. Decathlon sta promuovendo questa bicicletta pieghevole BTwin Fold 100 nera, ideale per le tue passeggiate. Per spostarla, non c’è bisogno di un portabici ingombrante. Bastano 30 secondi per piegarla e riporla nel bagagliaio dell’auto. La Fold 100 è semplice e versatile. Il suo cambio monomarcia è progettato per andare veloce su terreni pianeggianti senza essere troppo duro all’avvio. Un giro di pedale e percorre una distanza di 3,8 m. La sella e il manubrio sono regolabili in altezza e, una volta ripiegato, il telaio poggia su un sistema di supporto delle ruote. Le recensioni sul sito di Decathlon sono entusiastiche! La Fold 100 pieghevole ottiene un ottimo voto di 4,5 stelle su 5 dai suoi ciclisti conquistati.

Questa bicicletta Decathlon a prezzo scontato occupa pochissimo spazio durante i saldi

Tra praticità e prezzo conveniente, questa bicicletta Fold 100 ha tutto per piacere. Ecco perché in questo momento e fino al 10 luglio 2023, Decathlon ne abbassa il prezzo! Un nuovo prezzo interessante di 199 € per una bicicletta di qualità che si ripone discretamente una volta riposta. Pertanto, è una buona ragione per adottarla quest’estate, ma anche nella tua vita quotidiana per tutti i tuoi spostamenti urbani. Vuoi approfittare di questa promozione senza indugi? Effettua il tuo ordine online sul sito di Decathlon! Avrai la possibilità di scegliere tra la consegna a domicilio già montata o il ritiro gratuito presso il punto di ritiro del tuo negozio. Non hai tempo per organizzare una prova in situazione reale? Decathlon pensa a tutto e ti offre 365 giorni per effettuare un cambio o un reso se non sei soddisfatto del tuo acquisto.