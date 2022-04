Solaria soffre: Barclays valuta le sue azioni a 17,70 euro e taglia i suoi consigli

Solaria soffre sul mercato azionario dopo gli analisti di Barclay aumentato la loro valutazione a € 17,70 per azione dal 16,90 euro precedenteallo stesso tempo hanno ridotto i loro consigli a ‘sottopeso’ da ‘neutrale’.

Questo prezzo è ancora ben al di sotto del 21 euro in cui Solaria è attualmente elencata. Poche settimane fa, esperti di Berenberg erano più positivi con il valore, dal momento che aumentato il prezzo obiettivo a 24 euro da 21 euro e hanno ribadito il loro consiglio di ‘comprare’.

“Il la consegna della capacità del 2022 rimane fondamentale per le azioniin quanto guiderebbe la crescita degli utili e del flusso di cassa, in particolare agli alti prezzi dell’energia odierni, e aumenterebbe la fiducia negli obiettivi di crescita a medio termine dell’azienda”, ha affermato Berenberg.

Secondo l’analisi tecnica, “questi tagli netti non ne rovinano il buon aspetto tecnico, ma piuttosto potrebbero darci un nuovo punto di ingresso con meno rischi. Dobbiamo tenere presente che la società è stata rivalutata del 25% dal 30 marzo al 7 aprile, quindi è normale prendersi una pausa come quella attuale”, spiega César Nuez, analista di Bolsamanía.

“A causa dei dintorni del 20-21 € potremmo vedere il ritorno degli acquisti, poiché l’azienda offre un ottimo aspetto tecnico a medio termine dopo aver polverizzato la resistenza chiave del 18 euro. Non escludiamo di vedere il 26 euro prima dei mesi estivi”, aggiunge questo esperto.