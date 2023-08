Snoop Dogg: Uno – Dr. Bombay: le scarpe della nuova collezione di Skechers che sono al primo posto nelle vendite.

Queste sneakers della nuova collezione di Skechers sono già al primo posto nelle vendite, essendo un’edizione speciale di Snoop Dogg non ci sorprende il suo successo. La combinazione di questi elementi, un artista, un marchio di moda e delle sneakers comodissime, è stata un’esplosione che ha portato a un risultato spettacolare. Skechers ha con questo modello un vero e proprio record. Essendo uno dei più ricercati e collezionati, il suo valore aumenterà nel tempo, diventando delle sneakers mitiche che tutti vogliono.

Skechers ha le sneakers Snoop Dogg: Uno – Dr.Bombay che sono al primo posto nelle vendite

Skechers ha puntato questa stagione su un tipo di calzatura che si è trasformata in un gioiello per i collezionisti. Oltre ad essere una buona scelta se vogliamo avere delle sneakers originali di colore bianco. Il marchio, per eccellenza della comodità, ha tutto per avere successo questa stagione.

Come afferma nella descrizione di questo prodotto: “La storia dietro: per la collezione Dr. Bombay esclusiva di Snoop, la leggenda della musica ha preso la decisione naturale di incorporare un personaggio grafico divertente e culturalmente rilevante che incarna tutta l’esperienza di Snoop: il suo travolgente alter ego di Web3, Dr. Bombay. Snoop ha presentato ai designer di Skechers il suo compagno NFT ‘Bored Ape Yacht Club’. Insieme, hanno combinato design animati con le celebri caratteristiche di comodità di Skechers, basandosi su una collezione strettamente legata allo stile urbano poliedrico di Snoop.”

L’origine di questa calzatura non lascia indifferenti, così come le finiture e il tipo di accessorio che è. Una meravigliosa opzione per dare al nostro guardaroba un prodotto che potrebbe cambiarlo per sempre. Se stai cercando delle buone sneakers che trasmettano un potente messaggio, siano originali e favolose, senza dubbio sono queste.

Skechers ha queste sneakers nella sua sezione di nuova collezione, come uno degli articoli speciali che non possiamo smettere di guardare ancora e ancora. Realizzate con i migliori materiali possibili, sono diventate già delle sneakers mitiche.

Sono disponibili in bianco e in nero allo stesso prezzo, ci costeranno solo 110 euro. Un investimento per un tipo di sneakers che diventeranno la nostra migliore scelta per questa prossima stagione.

