Smetti di cercare scarpe di marca: quelle di Stradivarius stanno spopolando nei saldi.

Stai andando in vacanza e le tue scarpe non sono nelle condizioni in cui vorresti? Stai cercando un nuovo modello comodo? Allora dovresti avere queste sneakers, quelle di Stradivarius stanno facendo un successo nei saldi.

Sono le sneakers multicolori con dettaglio, ad un prezzo davvero fantastico applicando uno sconto del 60% sul prezzo iniziale.

L’idea è che tu approfitti dei saldi di questo brand, uno dei marchi più rinomati per la moda femminile.

Sneakers, quelle di Stradivarius stanno facendo un successo nei saldi

Caratteristiche delle sneakers multicolori con dettaglio

La prima cosa che colpisce di queste scarpe è il loro design pieno di colori. Questo le rende divertenti, ideali per l’estate. Oltre a ciò, si adattano perfettamente a varie situazioni. L’importante è che ti sentirai sicura e comoda indossandole.

Disponibili in diverse combinazioni di tonalità e materiali, sono rifinite e progettate con una pratica chiusura a lacci.

Per la parte inferiore, utilizzano un’innovativa soletta tecnica flessibile in schiuma di poliuretano, progettata per offrire maggiore comfort. Questa tecnologia, chiamata STARFIT, è una delle più avanzate al fine di ridurre dolori o fastidi durante il movimento.

Materiali di alta qualità

Nel frattempo, utilizzano una miscela del 48% di poliuretano, 35% di poliestere, 17% di poliuretano termoplastico per la realizzazione del taglio. Completano la costruzione della scarpa con una fodera al 100% in poliestere. Questo le rende resistenti, di grande durata nonostante l’usura quotidiana.

Con uno sconto del 60%

Prima il prezzo era di 39,99 euro, poi è stato ridotto a 19,99 euro. e adesso pagherai solo 15,99 euro, ma in offerta costano molto meno, cioè hanno uno sconto del 60%.

Misure e spedizione

È il momento di acquistare queste sneakers con cui farai un figurone. Puoi selezionare la tua misura dalla 35 alla 41, e in tutti i casi le spedizioni nei negozi Stradivarius sono completamente gratuite. Preferisci che le tue prossime sneakers preferite arrivino direttamente a casa tua? Allora con questa comodità dovrai pagare solo 3,95 euro extra e te le spediranno a domicilio.

Parallelamente, hai un mese dalla data di conferma della ricezione dell’ordine per effettuare il reso.

Ora sai che hai queste sneakers per tutto, che tu stia uscendo con vestiti, jeans, shorts estivi o con completi da giacca. E se vuoi fare un po’ di sport, anche. Sorprendono perché tutti guarderanno i loro irresistibili colori e sarai l’attrazione della festa.

Hai molta facilità nel trovare informazioni sul sito web.

