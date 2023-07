Smetti di andare al basico: Primark ha vestiti di lusso comodi, eleganti e belli.

Se stai rinnovando il tuo guardaroba, puoi già procurarti i migliori capi per questa e le prossime stagioni. Primark ha gli abiti di lusso che sono comodi e al miglior prezzo.

Ti mostriamo alcuni di essi, vedrai che puoi abbinarli alle migliori sandali del negozio e borse abbinati.

Primark ha gli abiti di lusso che sono comodi

C’è di tutto, dai lisci, a quelli lunghi, passando per stampe più vivaci che indosserai sia per uscire a festeggiare che per le riunioni che avrai a settembre.

È il caso dell’abito astratto di The Edit. Ti offrirà uno stile inconfondibile e attirerai sempre l’attenzione. E come sempre in questo negozio, devi sapere che il suo prezzo è perfetto perché ti permette di risparmiare, infatti costa solo 25 euro. Vai nel negozio e cerca la tua taglia.

Ideale per l’estate e con questo tocco floreale, c’è l’abito bianco e stampato. Dona uno stile romantico alle tue giornate estive e puoi indossarlo sia in vacanza che in spiaggia o in una passeggiata pomeridiana.

È midi, si abbinato con sandali o con gli accessori che Primark ha anche per te, e al miglior prezzo, e sarai sempre splendida. Inoltre, devi lavarlo prima di indossarlo per la prima volta a una temperatura massima di 40 ºC; non asciugarlo in asciugatrice e non lavarlo a secco. Il suo prezzo è solo di 16 euro. Una vera occasione.

L’abito con scollo a V è un altro che indosserai in questa stagione. ha tutto per essere comodo. È un capo morbido con stampa di margherite, bianco e nero. Oltre al suo prezzo di soli 16 euro, devi sapere che è realizzato al 100% in viscosa, quindi è un materiale che si apprezza in questa stagione dell’anno. Ora puoi andare a cercarlo nel negozio Primark più vicino.

Dove acquistarli

Al momento devi recarti nel negozio fisico, perché anche se questi abiti possono essere visualizzati online, non è possibile acquistarli tramite questo mezzo. Ma Primark ha già annunciato che presto sarà possibile farlo. Quindi tutte speriamo che sarà possibile, nel frattempo puoi già fai un giro sul sito web per scegliere quei capi e accessori che ti piacciono e andare a prenderli direttamente. Avrai molta scelta perché ci sono anche asciugamani, sandali e molti altri accessori. Avrai tutto senza dover andare altrove.

4.8/5 - (10 votes)