Smartwatch Amazfit GTS4

Il catalogo Amazfit ha aggiunto, per l’ultima parte di quest’anno, nuove funzionalità negli orologi intelligenti, tra cui il GTS 4che migliora gli aspetti di progettazione e avanza in termini di funzionalità per una gestione completa della salute.

si diffonde

Oltre ad avere funzionalità per prendersi cura della salute dell’utente in modo intelligente e monitorare il benessere fisico e mentale, il dispositivo è un pioniere con un nuovo tecnologia dell’antenna GPS dual band polarizzata circolare. Grazie ad esso, i dati potranno essere sincronizzati con Strava e presto tramite Adidas Running, dopo la recente collaborazione tra i brand.

Questa è la GTS 4

L’ultimo smartwatch di Amazfit, il GTS 4, fa parte della quarta generazione della serie GTS. È dotato della prima tecnologia di antenna GPS dual band con polarizzazione circolare, che consente un posizionamento ad alta precisione.

Integrare a Schermo AMOLED con un’ottima definizione e varie funzioni sportive avanzate, racchiuse in un design pulito e sportivo. Per le sue caratteristiche, risponde bene a condurre uno stile di vita sano, poiché tiene traccia delle attività quotidiane.

Probabilità

incorpora più di 150 modalità sportive che consentono di monitorare i risultati delle attività. Ha una nuova modalità: Track Run e Golf Swing appena aggiunto. Con tutto questo, diventa un buon alleato per una formazione quasi professionale. Fornisce il riconoscimento intelligente di 15 esercizi di allenamento della forza (aumenteranno a 25 dopo l’aggiornamento del firmware). Ti consente inoltre di creare modelli personalizzati per 10 diversi sport direttamente sul quadrante. Attraverso di essi, PeakBeats fornisce dati sulle prestazioni come il VO2 max alla fine di ogni allenamento.

Si noti che ha un Valutazione 5 atmil che significa che può sopportare una pressione dell’acqua equivalente a una profondità fino a 50 metri e il rilevamento del nuoto con i dati SWOLF, per misurare l’efficienza durante l’allenamento.

Precisione della posizione

Il GTS 4 include la tecnologia dell’antenna GPS a polarizzazione circolare dual-band, che fornisce la potenza del segnale di posizionamento e consente agli utenti di operare in ambienti complessi riducendo la deriva di posizionamento.

La tecnologia offre ora sistemi dual band e cinque satelliti per seguire i movimenti di qualsiasi attività in tempo reale. In un futuro aggiornamento del firmware, l’azienda ha evidenziato che la tecnologia sarà compatibile con sei sistemi satellitari e supporterà l’importazione del percorso e la navigazione in tempo reale.

monitoraggio

Il sensore ottico BioTracker 4.0 PPG è aggiornato a 2LED e raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, in combinazione con l’algoritmo di monitoraggio della frequenza cardiaca aggiornato, si riduce la potenziale interferenza del segnale causata dal movimento del braccio durante l’esercizio.

Puoi anche monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e i livelli di stress 24 ore al giorno in 45 secondi con un solo tocco, grazie alla funzione di misurazione One-tap.

Altre eccezionali funzionalità per la salute includono il monitoraggio del sonno. Gli utenti possono mantenere un controllo più stretto del tempo di riposo in tutti i tipi di circostanze.

Design e capacità

Il dispositivo offre l’assistente intelligente Alexa integrato per i comandi vocali online. Dispone inoltre di un altoparlante integrato e della possibilità di trasmettere in streaming i dati della modalità sport in tempo reale come frequenza cardiaca, durata e distanza dell’allenamento e persino promemoria di idratazione tramite l’altoparlante dell’utente o l’auricolare Bluetooth.

Il GTS 4 presenta un corpo sottile e leggero di 9,9 mm e 27 g, con un telaio centrale in lega di alluminio e una corona di navigazione in stile gemma. È dotato di un display AMOLED HD ultra-ampio da 1,75″ e vanta un rapporto schermo-corpo del 72,8% e 341 ppi. Il display può essere sempre attivo e dispone di oltre 150 quadranti scaricabili. È disponibile in quattro colori: Infinite Black, Misty White, Autumn Brown e Rosebud Pink.

Ecosistema applicativo

Il sistema operativo Zepp di Amazfit si è evoluto e, oltre all’interfaccia utente intuitiva progettata per consumare meno energia, gli utenti possono ora selezionare uno dei due stili di layout del menu dell’app e schemi di colori più naturali.

È anche possibile effettuare telefonate tramite Bluetooth ed è stato arricchito con il Ecosistema delle mini app, che include due nuovi giochi, oltre alle app di terze parti GoPro e Home Connect. La gamma di applet scaricabili ha anche aggiunto Baby Records, che ti consente di registrare le ore di alimentazione e sonno del tuo bambino. bambino.

Prezzo

Il Amazfit GTS4 È appena stato messo in vendita con un prezzo a partire da 199,99 euro.