Sklum sfida IKEA: ribasso sul divano di tendenza amato dalle fashioniste Italia

Con l’arrivo di settembre, ci prepariamo a dare il benvenuto all’autunno. Se stai cercando di rendere il tuo ambiente domestico più accogliente con nuovi mobili o elementi decorativi che richiamano i colori tipici di questa stagione, non c’è niente di meglio che scegliere il divano più elegante, che questa volta non proviene da Ikea, ma da un’altra rinomata catena specializzata in arredamento. Stiamo parlando del divano in velluto che spopola da Sklum, un pezzo unico che sta conquistando il mercato grazie al suo design raffinato e all’attuale sconto.

Il divano di Sklum che sta facendo tendenza

Sklum ha lanciato un’offerta che fa tremare i colossi del settore, come Ikea, dando vita a una vera e propria mania per il divano che sta diventando un must nei salotti più chic. Parliamo del Divano 3 Posti in Velluto Creys, un autentico capolavoro di eleganza e stile, ora disponibile a un prezzo imperdibile grazie a uno sconto del 17%. Se hai intenzione di rinnovare il tuo soggiorno e conferirgli un tocco di classe, questo divano è la soluzione ideale.

Design sofisticato e comfort senza pari

Il divano Creys si distingue per la sua capacità di unire stile e comfort in un equilibrio perfetto. Il suo rivestimento imbottito e il sostegno della schiena sono rinforzati con cuciture a vista, il che non solo garantisce la durabilità, ma conferisce anche un aspetto visivamente attraente. Non è solo un mobile elegante; è un rifugio dove puoi rilassarti dopo una lunga giornata, sapendo che ogni dettaglio è pensato per il tuo benessere.

Versatilità e adattabilità per ogni ambiente

Una delle principali qualità del Divano 3 Posti Creys è la sua versatilità. Nonostante il suo forte impatto estetico, si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredo. Che sia collocato in un soggiorno minimalista, in una camera vintage o persino in uno spazio lavorativo, il suo design equilibrato e i colori tenui assicurano che non stonerà mai. Con dimensioni di 195 cm di larghezza per 82 cm di profondità, è perfetto per spazi di medie dimensioni, conferendo personalità senza compromettere il luogo.

Il prezzo? Questo bellissimo Divano 3 Posti in Velluto Creys era inizialmente di 789,95 euro, ma grazie a uno sconto del 17%, ora puoi portarlo a casa per soli 649,95 euro. Non sorprende quindi che stia diventando un must-have per chi desidera un mobile di qualità a un prezzo accessibile.

Manutenzione e cura del divano

È fondamentale sapere che il velluto richiede un po’ più di attenzioni rispetto ad altri materiali. Sklum consiglia di pulirlo con un panno umido e di evitare prodotti chimici che potrebbero comprometterne il rivestimento. Pur essendo un pezzo di grande impatto, la sua manutenzione è semplice se segui queste indicazioni. E ricorda, se hai animali domestici, fai attenzione a tenerli lontani per preservarne l’integrità!