Skechers trionfa con le scarpe sportive più cool del loro catalogo: sono molto comode e alla moda.

Il marchio di scarpe Skechers è riconosciuto a livello mondiale per offrire modelli comodi e moderni da indossare tutti i giorni. Spesso, questi prodotti incorporano tecnologie avanzate che li distinguono dalla concorrenza. Skechers spopola con le scarpe da ginnastica più cool.

In una combinazione di colori rosa e bianco, che è già caratteristica di alcune delle loro calzature più popolari, troviamo queste sneaker con design sportivo e lacci che si distinguono per la tomaia in mesh e pelle sintetica duraleather con sovrapposizioni di colore e dettagli come quella suola intermedia visibile Skech-Air e la soletta Air-Cooled Memory Foam.

Proteggono dagli urti e dalle cadute

Ma sicuramente la cosa più interessante di queste sneakers è che hanno un tacco alto di 4,4 cm e una suola flessibile con trazione. Questo non solo aiuta a mantenere una migliore postura corporea, ma anche a evitare urti e cadute da cui non siamo mai completamente al sicuro. E, ovviamente, il logo Skechers è ben visibile per far sapere a tutti che è il tuo marchio preferito.

Grazie a questa suola e a questi materiali, sono una scelta utile per andare in palestra o praticare determinate discipline come lo yoga o il pilates. Puoi indossarle tutto il giorno e non sentirai i piedi affaticati, raggiungendo la massima produttività in ogni attività.

Oltre alla loro praticità e al fatto di essere calzature tecniche, devi considerare che sono un vero e proprio design. Perché queste sneaker presentano un modello colorato, in rosa, bianco e blu, che ti permette di indossarle ovunque tu vada.

Puoi abbinarle ai jeans, ai leggings e persino ai vestiti, e anche per fare sport, correre, avrai una calzatura sicura per farlo.

Quanto costa questa calzatura?

Il prezzo delle Tres-Air Uno – Extraordin-Airy di Skechers è di 90,00 euro IVA inclusa e, se ti unisci al programma Skechers Plus, con soli 5 euro al mese, potrai godere di spedizioni gratuite a casa tua con questo acquisto o con qualsiasi altro che effettuerai.

Se vuoi delle scarpe sportive di alta qualità, questa è un’ottima alternativa da scegliere a meno di 100 euro. Inoltre, le avrai a lungo, con una grande durata e quella qualità che solo queste scarpe possono offrire.

