Skechers si distingue con gli occhiali da sole che tutte vorranno

Con stile. Così avrai gli occhiali da sole Skechers che tutti vorranno. Diventano il top dell’estate come accessorio.

Noterai che sarai in grado di abbinarli a una varietà di abiti e ti proteggeranno dai raggi solari che possono essere dannosi per la pelle e la vista.

Gli occhiali da sole che tutti vorranno

Sono disponibili sul sito di Skechers. Stiamo parlando del modello round plastic sunglasses, che ha un design rotondo e molto trendy.

Dal sito si commenta che offre stile nelle giornate soleggiate, con la parte superiore in plastica traslucida o in acetato colorato in modo rotondo con aste coordinate.

Includono lenti colorate sfumate coordinate e vengono forniti con una pratica borsa che può essere utilizzata anche come panno per la pulizia. In questo modo li potrai portare ovunque con la protezione che questi occhiali meritano per non rovinarsi.

Dettagli che fanno la differenza

Skechers è uno dei negozi che offre il maggior numero di vantaggi e sicurezza nei suoi accessori. Nel caso di questi occhiali da sole dal design rotondo, si evidenzia l’importanza della protezione dai raggi UVA/UVB, qualcosa di favorevole per proteggere sempre i tuoi occhi dal sole. Inoltre, in questo design, come in altri capi del marchio, è presente anche il logo Skechers®.

In due colori tra cui scegliere

Uno dei vantaggi di questo accessorio è che è disponibile in due colori diversi. Puoi quindi scegliere quello che ti piace di più. Da un lato, abbiamo il grigio, che conferisce un’aria distintiva, moderna come se fosse un pezzo di futurismo.

Sceglilo per andare in spiaggia con parei blu, bikini bianchi o neri e persino con vestiti a volant.

Mentre il colore marrone è qualcosa di più classico ed elegante. È adatto per passeggiate e anche per tramonti e andrà sempre bene con tutto quello che indossi. Ora devi solo scegliere il modello che ti piace di più e che sai si abbinerà meglio a quello che hai nell’armadio.

Qual è il prezzo

Il prezzo di questi occhiali è di 17 euro, ed è disponibile sul sito di Skechers. Se vuoi che il tuo acquisto sia più conveniente, puoi sempre iscriverti a Skechers Plus per ottenere la spedizione gratuita e uno sconto di 5 euro.

