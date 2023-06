Skechers sconta queste comodissime scarpe senza lacci

Per l’estate e in altre stagioni dell’anno, nulla di meglio che lasciarti guidare dalle scarpe senza lacci di Skechers. Un calzatura di qualità realizzata con i migliori materiali e progettata per resistere a molte ore in piedi. Ma oltre ad essere comode, donano stile e distinzione ai tuoi outfit. Con cosa le indossiamo?

Le senza lacci di Skechers

Il modello Breeze St – Drama-Less è da donna e offre tutto ciò di cui hai bisogno per essere la più elegante in ogni occasione.

In grigio antracite, molto di tendenza, è una scarpa casual tipo slip-on con tomaia in maglia tecnica con lacci elastici e soletta ammortizzante Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

Tra le sue caratteristiche, si distinguono per questa soletta ammortizzante e per essere realizzate con materiali 100% vegani, un altro punto a favore di queste scarpe.

Inoltre, presentano una tomaia in maglia tecnica con lacci elastici nella parte anteriore, con intersuola leggera con assorbimento degli urti, suola flessibile con trazione, sono lavabili in lavatrice e il logo di Skechers® è ben visibile.

In offerta

Sei fortunato, perché ora questa scarpa è in offerta. Quindi se il prezzo era di 75 euro, ora la puoi avere a 51,99 euro. Acquisti a prezzi più convenienti grazie a questo marchio che ha anche una sezione outlet dove non perdere le scarpe che sono più economiche.

Le taglie attualmente disponibili vanno dalla 36 alla 39,5. Scegli subito la tua e non fartele scappare!

Con cosa indossiamo queste scarpe

Sono comodissime, come tutte quelle di Skechers, quindi vanno bene in molte occasioni. Sia per il quotidiano quando andiamo al lavoro, sia se vogliamo fare una passeggiata e persino per una festa informale dove farai stile e design con loro.

