Skechers scommette su queste 3 scarpe da ginnastica per la stagione estiva

Sono tante le opzioni di calzature urbane che spesso non è facile selezionare quelle da indossare ogni giorno. Di seguito, alcune delle migliori alternative che dovresti considerare per questo estate, con 3 sneakers per la stagione estiva di Skechers.

Troverai diversi tipi adatti a ogni occasione. Ora puoi accedere e acquistare direttamente dal loro sito web.

3 sneakers per la stagione estiva

Sneakers Rolling Stones: Uno – Rolling Stones Single!

Il logo più iconico del rock&roll è il protagonista di questo modello ideale per uscire in un bar o partecipare a un concerto. Mantenendo sempre il massimo comfort, si distingue per la tomaia in Durabuck sintetico con diverse perforazioni. Il prezzo è di 115,00 euro.

Sneakers Slip-ins: Uno – Slip-In Air

Un classico dal design moderno, che segue l’esclusivo design Heel Pillow con una tomaia in mesh sintetica con neoprene. Include anche dei lacci funzionali, una soletta Skechers Air-Cooled Memory Foam e una suola intermedia visibile che spicca grazie ad una sacca d’aria Skech-Air. Le puoi trovare a 100 euro.

Sneakers Uno 2 – 90’s 2

Una calzatura all’avanguardia, con tomaia in mesh e dettagli termosaldati oltre ad una soletta Air-Cooled Memory Foam. Aggiungeranno qualche centimetro alle tue gambe, facendoti sembrare più snella e con una postura corporea più distinguibile.

Ultra Flex 3.0 – Slicked

Se metti la praticità al di sopra delle altre qualità che possono avere delle sneakers, queste sono state create apposta per te.

