Skechers scatena la follia con le sue slip-on, le scarpe più comode e belle che troverai.

Sia che ci sia maltempo o sole, questa azienda ha sempre la migliore calzatura per ogni stagione dell’anno. Fortunatamente, ora Skechers fa impazzire tutti con le sue slip-ons, disponibili in due colori.

Noterai che hanno un design ben definito, curato e tutto il comfort del mondo per rendere facile indossarle senza danneggiare i piedi.

Come sono le slip-ons di Skechers

Sono alcune delle scarpe da ginnastica più comode e belle che vedrai. Inoltre, offrono una tecnologia di punta per evitare qualsiasi disagio ai piedi.

Ad esempio, il loro TOUCHLESS FIT™ che permette di godere del comfort senza sforzo di Skechers Hands Free Slip-ons™: Ultra Flex 3.0 – Brilliant Path. È progettato con l’esclusiva Comfort Pillow™ nel tallone. Questo stile presenta una tomaia in knit tecnico Stretch Fit® con lacci decorativi e una soletta imbottita in schiuma viscoelastica Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

In particolare, le sue caratteristiche principali si distinguono per offrire una vestibilità comoda, con il design esclusivo Comfort Pillow™ e il tallone che si adatta comodamente ad ogni passo, la soletta imbottita in schiuma viscoelastica Skechers Air-Cooled Memory Foam® e il design Stretch Fit® che dà la sensazione di indossare calze.

Inoltre, bisogna considerare che è realizzata con materiali 100% di origine vegetale, un valore che conferma anche la necessità di acquistare questa scarpa.

Presenta anche una varietà di dettagli che la rendono unica: la sua tomaia in knit tecnico con lacci decorativi, la suola flessibile con trazione, un tallone di 3,2 cm, è perfettamente lavabile in lavatrice e ha il logo di Skechers®.

In due colori diversi

Puoi trovare queste scarpe da ginnastica in due colori ben diversi. Un lilla chiaro, da indossare con jeans o leggings se decidi di fare attività fisica leggera, e il colore nero che è il jolly di tutti i tempi da abbinare con shorts, pantaloni eleganti o vestiti. Sono meravigliose!

È, inoltre, un prodotto molto apprezzato e ben valutato dalle utilizzatrici di Skechers che hanno acquistato le scarpe da ginnastica.

Dove acquistare

Sul sito web di Skechers trovi entrambi i colori e diverse taglie. Le scarpe costano 95 euro e le puoi ottenere semplicemente cliccando su “aggiungi al carrello”. Diventando membro di Skechers avrai molte più vantaggi perché accederai direttamente a sconti e offerte speciali, e molte altre sorprese. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web.

