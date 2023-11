Skechers rivoluziona il mondo delle calzature con la prima suola che rilassa il tuo piede

Se ti piace andare al tuo ritmo, con una calzatura versatile e sportiva, il comfort delle scarpe Relaxed Fit: D’Lux Walker – Timeless Path di Skechers probabilmente ti conquisterà. Tra le altre cose, hanno la prima suola che rilassa il tuo piede.

Si tratta di una scelta che si adatta a diverse situazioni, con dettagli come lacci, materiale sintetico e tomaia in pelle. E a tutto ciò si aggiungono diverse tecnologie all’avanguardia.

Una delle chiavi del successo di queste scarpe è la soletta comfort Air Cooled Memory Foam, accompagnata da una suola intermedia Skech-Foam con un’ottima ammortizzazione. Combinate insieme, le sensazioni ad ogni passo saranno eccezionali.

La calzatura con la prima suola che rilassa il tuo piede

Prevengono le cadute e favoriscono la postura ideale

Grazie alla suola flessibile in gomma con trazione, questa calzatura è in grado di evitare cadute e scivolamenti anche nei giorni di pioggia. Inoltre, con il suo tacco di 5 centimetri, ti manterrà sempre in una posizione perfetta, sarai più alta ma allo stesso tempo comoda. In questo modo, non sentirai dolori né fastidi.

Di larghezza media, questo modello presenta come caratteristica il logo di Skechers che conferisce chiarezza sul fatto che si tratta di un prodotto realizzato da quel noto marchio. La marca commercializza le sue Relaxed Fit in taglie che vanno dalla 36 alla 41, coprendo le esigenze di praticamente tutte le donne interessate ad esse. Devi solo trovare la taglia che fa per te.

In tre colori diversi

È disponibile in bianco, perfetto per abbinarlo a tutto ciò che hai. È disponibile anche in nero, con suola bianca, mentre il nero totale è completamente scuro e si abbina bene anche al tuo abbigliamento.

Quanto costa questa scarpa

Il prezzo di questa scarpa nei tre colori in cui è disponibile, bianco / argento, nero / bianco e nero, è solo di 95,00 euro IVA inclusa. Diciamo “solo” perché le scarpe realizzate con materiali di prima qualità di solito hanno prezzi superiori ai 100 euro. Ed è chiaro che Skechers apporta sempre quel tocco di qualità e distinzione di cui hai bisogno.

E se vuoi risparmiare ancora di più, registrandoti al programma Skechers Plus non solo potrai usufruire di spedizioni gratuite a domicilio, ma otterrai anche uno sconto di 5 euro sul tuo primo acquisto. In questo modo, il prezzo si riduce a 90,00 euro e con la spedizione gratuita a casa.

