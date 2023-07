Skechers rende omaggio ai The Rolling Stones con questa scarpa.

Con più di 60 anni di esperienza sul palco, la leggendaria band rock dei Rolling Stones è considerata da molti la più influente nella storia moderna della musica. Vincitori di tre premi Grammy, detentori del record mondiale nel Libro dei Guinness come il tour di maggior successo di tutti i tempi e milioni e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono solo alcuni dei segni di successo che hanno avuto nel corso della storia. Un fatto che Skechers vuole celebrare con una linea di scarpe da ginnastica dal design esclusivo ispirato a questa band londinese.

Gli amanti della musica sono fortunati, perché grazie al prestigioso marchio di calzature americano potranno finalmente rendere omaggio ai loro idoli musicali con questa gamma di scarpe da ginnastica ispirate ai Rolling Stones. Una collaborazione destinata a essere un grande successo, soprattutto considerando che Skechers è dietro di essa, essendo una scelta sicura per quanto riguarda il design e il comfort in tutti i suoi elementi.

La scarpa da ginnastica più rock di Skechers

La leggendaria band di rock ‘n’ roll, The Rolling Stones, si è unita al rinomato marchio di calzature americano per lanciare una collezione esclusiva che combina lo stile iconico del gruppo con il comfort e la qualità delle scarpe Skechers. Uno dei modelli più importanti di questa collaborazione sono le The Rolling Stones: Palmilla – RS Marquee, una scarpa che cattura l’essenza del rock in ogni passo che fai.

La Palmilla – RS Marquee è una scarpa progettata per i fan dei Rolling Stones e gli amanti della moda. La calzatura presenta un aspetto retrò e audace, ispirato all’estetica distintiva della band. La tomaia è in pelle e duraleather sintetico. Ma gli elementi che attirano maggiormente l’attenzione nel suo design sono il logo “lick” nella parte esterna del tallone o le lettere forate “RS” che evocano l’energia e la passione del rock ‘n’ roll. Questo dettaglio unico conferisce alla Palmilla – RS Marquee un aspetto inconfondibile e la rende un pezzo da collezione per i fan della band.

Oltre al suo stile audace, queste scarpe offrono anche comfort e funzionalità. Presentano la tecnologia Air-Cooled Memory Foam, che fornisce un’ammortizzazione morbida e una calzata personalizzata. La suola intermedia tipo tazza per l’assorbimento degli urti e la suola flessibile per la trazione garantiscono un passo comodo e sicuro in ogni momento.

Con i simboli iconici della band londinese

La collaborazione tra Skechers e The Rolling Stones è una perfetta fusione tra moda e musica. Entrambi i marchi condividono uno spirito audace, ribelle e senza tempo che si riflette in ogni dettaglio di queste scarpe. La Palmilla – RS Marquee non è solo un omaggio alla band leggendaria, ma anche una dichiarazione di stile e personalità per chi le indossa.

Le Skechers The Rolling Stones: Palmilla – RS Marquee sono molto più di un paio di scarpe da ginnastica; sono un’esperienza per i fan del rock ‘n’ roll e gli appassionati incondizionati dei Rolling Stones. Con il loro design audace e distintivo e il loro comfort incomparabile, queste scarpe si definiscono come una scelta imprescindibile per coloro che vogliono portare avanti il lascito di una delle band più influenti di tutti i tempi. A soli 100 euro potrai rendere omaggio ogni giorno a questa iconica band rock, e potrai trovare queste scarpe in qualsiasi negozio fisico Skechers o sul loro sito web ufficiale.