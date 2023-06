Skechers punta sulla comodità ed eleganza e vende sandali che promettono di essere il top dell’estate.

Cosa chiediamo a un paio di sandali per farli diventare parte del nostro guardaroba durante i mesi estivi? In primo luogo, comodità, poiché siamo donne multitasking che fanno molte cose durante il giorno e abbiamo bisogno di una calzatura che ci accompagni senza preoccuparci del dolore ai piedi. In secondo luogo, eleganza perché amiamo la moda e non vogliamo mai perdere lo stile. E, in terzo luogo, che si abbinino a tutto e risolvano i nostri problemi stilistici.

Ebbene, anche se non è affatto facile trovare un paio di sandali che soddisfino questi tre requisiti, Skechers li ha e, inoltre, a un prezzo scontato, nel suo negozio online. Di colore nero e con una fascia a forma di “T” con decorazioni di perline e pietre preziose sulla parte superiore del piede, hanno un plantare molto comodo con ammortizzazione in schiuma Yoga. Dei sandali meravigliosi per i mesi estivi, che possiamo indossare sia per andare in ufficio, che per incontrare gli amici per un drink su una terrazza o per andare in spiaggia o in piscina.

I nuovi sandali di Skechers

Abbinare questi sandali è facilissimo poiché si abbinano bene a tutti i capi che hai nel tuo armadio. Questa stagione, il denim è una delle tendenze più virali nel mondo della moda.

Se vuoi creare un look alla moda e all’ultima moda, puoi provare con una gonna di jeans a lunghezza midi, un top e i sandali. Per allungare e slanciare visivamente la silhouette, prendi nota di questo consiglio di stile: scegli una gonna a vita alta e un top corto. Ti piacerà il risultato!

Puoi anche optare per un look super comodo con un completo di camicia e pantaloni in cotone, un’altra delle tendenze del momento. Poiché i sandali sono neri, puoi introdurre un po’ di colore e allegria nel tuo stile con un completo a stampa floreale in rosa, verde o giallo, ad esempio.

Un vestito è un capo chiave durante i mesi caldi. Il contrasto bianco-nero è sempre una buona opzione, quindi opta per un lungo vestito bianco con qualche dettaglio speciale, come volant sulla gonna o sulle spalline.

I sandali sono disponibili nel negozio online di Skechers a 33,99 euro invece di 45 euro nelle taglie 35, 36 e 37. Le altre taglie sono già esaurite, e non è sorprendente perché sono dei sandali meravigliosi.

4.1/5 - (7 votes)