Sinopec, una delle più grandi compagnie petrolifere in Cina, paralizza i suoi investimenti in Russia

Gruppo Sinopecuna delle maggiori compagnie petrolifere cinesi, avrebbe sospeso le trattative per effettuare un importante investimento petrolchimicooltre a un altro legato al gas, rispondendo all’appello all’attenzione del governo cinese di fronte all’aumento delle sanzioni causato dalla guerra in Ucraina.

Secondo l’agenzia ‘Reuters’, l’azienda ha deciso di paralizzare un investimento di 500 milioni di dollari in un impianto chimico del gas e in un’impresa per la commercializzazione del gas russo nella Repubblica popolare. Queste informazioni indicano che, sebbene Pechino sia stata contraria alle sanzioni contro la Russia, il governo di Xi Jinping è cauto a porte chiuse per evitare che le sanzioni rivolte alla Russia si rivolgano contro di essa, anche se ciò significa ridurre l’economia di supporto di cui è il secondo fornitore più grande di petrolio e il terzo più grande di gas.

Al riguardo, si segnala che questo Biden ha avvertito che la Cina ha capito “le conseguenze economiche” per aiutare la Russia dopo il colloquio della scorsa settimana con Xi. “Penso che la Cina lo capisca il suo futuro economico è molto più legato all’Occidente che alla Russia. E quindi spero che non venga coinvolto”, ha detto Biden.

Inoltre, dall’inizio del invasione dell’UcrainaSecondo le fonti dell’agenzia, i tre colossi energetici cinesi (Sinopec, China National Petroleum Corp e China National Offshore Oil Corp) avrebbero valutato l’impatto che le sanzioni occidentali potrebbero avere sui loro investimenti in Russia.

“Le aziende seguiranno rigidamente la politica estera di Pechino in questa crisi. Non c’è spazio per le aziende per prendere iniziative in termini di nuovi investimenti”, ha spiegato a ‘Retuers’ un dirigente di una compagnia petrolifera statale. Inoltre, il ministero degli Esteri cinese avrebbe di recente convocato i rappresentanti delle tre società per esortarli a rivedere i loro legami commerciali con i partner russi.

“DICATE BALANCE” PER L’EUROPA

Da parte sua, l’Europa sta guadagnando tempo resistendo alle pressioni per realizzare a embargo totale sulle importazioni russe di petrolio e gas, accelerando gli sforzi per ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di energia russe. Ma l’impatto sulle finanze pubbliche, sulle imprese e sulle famiglie del polso energetico tra l’Unione Europea (UE) e la Russia dipende dal delicato equilibrio che l’UE raggiunge tra la penalizzazione della Russia per la guerra in Ucraina e la protezione delle economie dai pieni effetti delle sanzioni e delle ritorsioni del governo russo, secondo Scopo Giudizi.

Ritengono che il impatto economico a breve termine di un embargo dell’UE sul petrolio e sul gas naturale russi comporterebbe livelli di inflazione significativamente più elevati e un PIL inferiore rispetto a quanto attualmente previsto. “Alcuni paesi sarebbero più colpiti di altri a causa della loro maggiore dipendenza dalle importazioni di gas russe, in particolare le economie dell’Europa centrale e orientale, comprese Ungheria e Slovacchia. Da parte sua, la Germania, nonostante quest’anno stia affrontando una crescita molto più lenta del previsto, ha il vantaggio di un’economia forte e diversificata che può aiutare a limitare i potenziali impatti economici del taglio russo dell’approvvigionamento di gas”, spiegano.

Tuttavia, lo sottolineano nessun Paese europeo potrà sfuggire alle conseguenze finanziarie di un embargo totale sul petrolio e sul gas russo. “Infatti, anche le famiglie e le imprese in Francia e nel Regno Unito, in gran parte indipendenti dalle importazioni di energia russe, stanno affrontando costi in rapido aumento”.

“Tutto questo potrebbe tradursi in un aumento significativo della spesa aggiuntiva nel breve termine attutire l’aumento dei prezzi dell’energia nelle imprese e nelle famiglie e, a più lungo termine, reinvestire nell’energia nucleare. Tutto ciò metterebbe sotto pressione le finanze pubbliche, che sono già sotto pressione dopo la pandemia”, aggiungono.