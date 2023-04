Singapore: uomo condannato a morte per 1 kg di cannabis

Tangaraju Suppiah, un cittadino singaporiano di 46 anni, verrà impiccato mercoledì 26 aprile per complicità nel traffico di droga in un caso riguardante un chilogrammo di cannabis.

Questa decisione è stata contestata dalle associazioni per la difesa dei diritti umani. Singapore ha annunciato che l’impiccagione di Tangaraju Suppiah, 46 anni, avverrà mercoledì 26 aprile.

“Se dovesse avvenire, questa esecuzione sarebbe una violazione del diritto internazionale e una sfida al movimento di protesta contro l’uso della pena di morte a Singapore”, ha dichiarato un portavoce dell’ufficio regionale dell’ONG Amnesty International.

Condannato alla pena massima nel 2018

Era stato condannato alla pena massima nel 2018 per essere stato complice di un traffico di droga di un chilogrammo di cannabis, il doppio della quantità che può portare alla pena di morte nel paese. Le indagini condotte non erano riuscite a stabilire che Tangaraju Suppiah fosse il proprietario di due numeri di telefono utilizzati per il traffico.

“Ciò che è veramente inquietante è che il signor Tangaraju non ha mai effettivamente toccato la droga” in questione, ha sottolineato l’attivista per i diritti umani Kirsten Han. “È stato anche interrogato dalla polizia senza avvocato e ha affermato che non gli era stato dato accesso a un interprete tamil”, la sua lingua.

11 condannati a morte nel 2022

Il giudice del Tribunale Superiore Hoo Sheau Peng aveva affermato che “le accuse pendenti contro l’imputato sono state dimostrate senza che rimanga alcun dubbio ragionevole”.

Singapore aveva ripreso le esecuzioni per impiccagione nel marzo 2022 dopo una pausa di oltre due anni. Undici condannati sono stati giustiziati lo scorso anno, tutti per questioni di droga.

Parole degli esperti

Secondo gli esperti, il caso di Tangaraju Suppiah solleva preoccupazioni riguardo alle procedure legali e alla pena di morte in generale. Le associazioni per la difesa dei diritti umani continuano a combattere per l’abolizione della pena di morte in tutto il mondo.

