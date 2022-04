Siemens Gamesa vende uno sviluppatore di asset rinnovabili per 580 milioni di euro

Siemens Gamesaattraverso la sua controllata Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms (SGREWF), ha firmato con SSE Renewables International Holdings Limited (SSER) un accordo per l’acquisto e la vendita di azioni per la vendita di aUn ampio portafoglio di progetti di sviluppo dell’energia eolica in Spagna, Francia, Italia e Greciacome riportato dalla società alla National Securities Market Commission (CNMV).

Il portafoglio comprende circa 3,9 GW di capacità eolica onshore (a terra). Un team di circa 40 persone di Siemens Gamesa, con una vasta esperienza nel settore nei paesi sopra menzionati, sarà integrato in SSER come parte dell’accordo.

Il prezzo di acquisto che dovrà essere pagato da SSER alla chiusura della transazione sarà 580 milioni di euro in contanti e saranno soggetti ai consueti adeguamenti successivi alla chiusura. Inoltre, nell’ambito dell’operazione, Siemens Gamesa e SSER hanno stipulato un accordo di collaborazione che prevede alcuni diritti per la fornitura di turbine eoliche e servizi di manutenzione a lungo termine per una parte dei parchi eolici installati e gestiti da SSER nel prossimi anni, proveniente dal portafoglio oggetto di vendita.

Il perfezionamento dell’operazione è condizionato all’autorizzazione di investimenti esteri in Spagna, Francia e Grecia e al completamento del consueto processo di segregazione dei beni oggetto di vendita. La chiusura dovrebbe avvenire durante l’anno finanziario 2022 di Siemens Gamesa.