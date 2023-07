Siediti comodamente ovunque con questo divano gonfiabile di Leroy Merlin.

I divani gonfiabili, per quanto riguarda il prezzo, solitamente sono più accessibili rispetto ai tradizionali, almeno in generale. Non solo, ma inoltre, il principale vantaggio che offrono ai consumatori è che possono essere facilmente trasportati e utilizzati ovunque. Grazie alla comodità che offrono su tutti gli aspetti, Leroy Merlin offre un interessante modello di divano gonfiabile nel suo catalogo.

Della marca INTEX, una delle migliori del settore, questo divano che si gonfia molto facilmente può anche servire come letto, dove potrai dormire con il massimo comfort. Di seguito, ti offriamo un’analisi dettagliata di questo divano gonfiabile che puoi portare ovunque e che è in vendita su Leroy Merlin.

Il divano gonfiabile 2 in 1 di INTEX che si vende su Leroy Merlin

Non c’è dubbio che questo modello di divano gonfiabile di Leroy Merlin ha pochi rivali che possono competere sul mercato. In primo luogo, le sue dimensioni di 203 x 224 x 66 centimetri e la sua capacità di sostenere un peso fino a 200 chilogrammi, permette che possano usarlo diverse persone contemporaneamente. In secondo luogo, questo divano che offre Leroy Merlin si chiama 2 in 1 perché si trasforma facilmente in un letto molto confortevole. Devi semplicemente estrarre il cuscino e allungare il sedile centrale per creare una sorta di tappetino che, ovviamente, è molto più comodo di uno convenzionale. Il suo materiale di fabbricazione principale è il PVC, che è comodo e resistente allo stesso tempo, quindi è ideale per un prodotto del genere.

La sua superficie è vellutata, quindi il tatto non può essere più piacevole e morbido. Per gonfiarlo, questo divano che vende Leroy Merlin ha una valvola che consente sia un gonfiaggio che un sgonfiaggio veloci. Inoltre, grazie al suo sistema Air Lock, mantiene molto bene l’ermeticità dell’aria. Per quanto riguarda la sua capacità, secondo la multinazionale francese, questo divano-letto gonfiabile è ideale per due adulti e un bambino. Infine, se vuoi procurarti questo divano speciale, dovrai pagare 125,99 euro.

Questo divano di Leroy Merlin ti sarà molto utile se vai spesso in campeggio

Se il campeggio è uno dei tuoi passatempi preferiti, puoi portare questo divano di Leroy Merlin ovunque tu voglia per usarlo anche in mezzo alla natura. Se hai una tenda abbastanza grande, potrai usarlo come un letto molto più comodo della classica combinazione tra il materassino e il sacco a pelo. Inoltre, poiché può essere sgonfiato, piegato e riposto con molta facilità, non occuperà spazio nel tuo zaino. Pensaci! È un’ottima idea!