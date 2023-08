Siamo innamorate dei sandali Gioseppo: 3 modelli che vorrai sicuramente

Le sandali sono per l’estate e ci sono così tanti modelli che non sappiamo quali scegliere. Siamo innamorate dei sandali Gioseppo perché offrono design e distinzione.

Scegliamo per te 3 modelli che ti piaceranno molto e che puoi già acquistare.

Tendenze: siamo innamorate dei sandali Gioseppo

I modelli sportivi e colorati sono davvero portabili. Questo modello è davvero leggero e comodo. Sono quei sandali sportivi bianchi e grigi con taglio a strisce regolabili e dettagli colorati nella zona del tallone.

Hanno una suola in EVA con sagomatura tipo track e foot bead e una soletta anatomica per un maggiore comfort. Sono disponibili in vari colori e il prezzo è di 69,95 euro, stanno spopolando su internet.

Completamente diverse sono questi sandali aperti e piatti. Il marchio stesso afferma che è un classico dell’estate, quel modello dorato con sottili fasce intrecciate a mano in pelle. Ha una soletta in pelle con imbottitura in lattice dal tocco morbido che garantisce maggiore comfort.

È realizzato al 100% in pelle e puoi scegliere tra diverse tonalità, dal bianco al nero, al dorato o al marrone. Il prezzo è accessibile: 35,95 euro. Lo trovi sul sito web di Gioseppo.

Ci sono anche sandali con sottili fasce nere da legare alla gamba. Offrono sempre uno stile romano ben definito da abbinare a shorts, vestiti e anche gonne, perché slanciano le gambe.

Sono disponibili nei colori nero, rosso e dorato. Hanno una soletta con imbottitura in lattice dal tocco morbido e una soletta in pelle conciata secondo uno standard di lavorazione più sostenibile del Leather Working Group. Fatti in fretta perché sono disponibili solo nelle taglie 36 e 37, è il momento di averle. Il prezzo è di 34,95 euro e non tarderanno a scomparire dal sito web a causa della grande richiesta.

Hai tre modelli eccezionali tra cui scegliere, anche se sul sito web di Gioseppo ce ne sono molti altri, piatti, con zeppa, leggermente più sportivi e con vari dettagli. Ci sono ancora alcuni saldi, quindi puoi anche cercare questi sandali in offerta e vedere se c’è la tua taglia.

Gioseppo è sinonimo di distinzione e qualità perché i loro prodotti sono sempre realizzati in pelle di prima qualità e materiali di buona qualità. L’acquisto è molto facile sul sito web, senza dover uscire di casa. Non hai più scuse per comprare i migliori modelli.

