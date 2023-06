Si sta esaurendo: il ventilatore di Lidl che tutti stanno acquistando

Il caldo è già presente ogni giorno nel nostro paese, più o meno a seconda della zona in cui vivi, ma le temperature stanno diventando estive e permettono di godersi lunghe giornate in spiaggia e in piscina, anche se sopportare il caldo in casa a volte può diventare un incubo, quindi bisogna cercare un modo per rinfrescarla efficacemente. Oggi ti mostriamo un ventilatore di Lidl che tutti si stanno portando a casa per quanto sia pratico e economico… affrettati prima che finisca!

Lidl ha già a quest’epoca dell’anno una grande varietà di prodotti nei suoi cataloghi con cui godere al massimo dell’estate, come ventilatori in questo caso, costumi da bagno, protezioni solari, macchine per fare il ghiaccio e tutto il necessario per equipaggiare la tua casa in modo efficace e non farti passare brutti momenti con il caldo. La catena tedesca è un successo in Italia, tra gli altri paesi, e ha già oltre 600 punti vendita distribuiti sul nostro territorio.

Il ventilatore a pavimento di Lidl di cui hai bisogno quest’estate

Si tratta del Ventilatore a pavimento bianco da 50 W, un ventilatore appositamente progettato per essere posizionato a terra e ventilare in modo efficace tutta la stanza direttamente dal pavimento, il che ti permette di sentirti a tuo agio ovunque, inoltre puoi facilmente portarlo da una stanza all’altra. Attualmente ha un prezzo di 24,99€, un importo che vale sicuramente la pena pagare.

Questo fantastico ventilatore a pavimento di Lidl ha una griglia frontale girevole per consentire alla aria di circolare in modo ottimale, con 5 pale rotanti che generano una grande corrente d’aria e la possibilità di scegliere tra 4 diverse velocità per configurarlo come desideri in ogni momento. Con una potenza di 50 W, ha una tensione di servizio di 220-240 V~, e altre caratteristiche come una pratica maniglia per il trasporto, un timer di 120 minuti e la funzione di spegnimento automatico.

Le sue dimensioni sono 42 cm di lunghezza, 37,5 cm di larghezza e 16,5 cm di profondità, mentre la lunghezza del cavo è di 180 cm e il peso totale è di circa 2,1 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, il telaio è in ABS e polipropilene, la griglia di ventilazione e la pala in polipropilene, mentre il pulsante e la manopola sono in ABS.

