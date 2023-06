Sì, Skechers realizza i tuoi sogni e crea le sandali perfette per l’estate.

Non possiamo credere quanto siano belle e comode queste sandali Skechers per l’estate! I mesi di bel tempo richiedono look alla moda, e questi sandali ci offrono tutto ciò che cerchiamo in una calzatura. Grazie alla zeppa di 5,7 centimetri, slanciano e allungano la figura. Ma la cosa migliore è che lo fanno senza rinunciare al comfort, grazie alla soletta Luxe Foam con ammortizzazione.

I migliori sandali Skechers per l’estate

Sebbene i sandali bianchi siano sempre stati considerati “fuori moda”, questa stagione sono una delle tendenze più virali grazie a chi sa di moda. Pertanto, quelli della nuova collezione di Skechers sono ideali per essere alla moda.

In stile boho e con zeppa di sughero e tallone scoperto, hanno una tomaia sintetica con aperture e una fascia elastica sull’empeine. Sono il perfetto esempio che stile, eleganza e comfort non sono incompatibili. Inoltre, risolveranno tutti i tuoi problemi di stile fino a settembre perché si abbinano bene con tutto.

In primavera puoi indossarli con un pantaloni in stile flare, una camicia con dettagli speciali come volant sul collo o ricami svizzeri. Aggiungi un blazer fluido all’outfit e di sicuro amerai il risultato. Uno stile favoloso per andare in ufficio o incontrare le amiche.

Il denim è di moda come mai prima, quindi man mano che l’estate si avvicina e fa più caldo, puoi sostituire il pantalone jeans con una gonna in denim di lunghezza midi con dettaglio di apertura frontale. Sono sandali che adorerai per il tuo quotidiano perché ti permetteranno di svolgere tutte le tue attività senza preoccuparti del dolore ai piedi.

In estate, per mostrare i sandali nella loro massima bellezza, puoi abbinarli a una gonna pantaloncino corta con una maglietta o un top. Puoi anche scegliere un completo di bermuda e camicia in cotone o lino per passeggiare o fare turismo.

Sono sandali che vale davvero la pena investire perché offrono il massimo comfort, cosa molto importante quando si sceglie una buona calzatura. Sono disponibili sul negozio online di Skechers per 65 euro in una vasta gamma di numeri, dal 36 al 41. Le spese di spedizione a domicilio sono gratuite.

5/5 - (10 votes)