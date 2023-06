Sì, Skechers ha anche grandi sconti: ecco i 5 migliori.

Le vendite estive sono arrivate e Skechers ha sconti incredibili nel suo negozio online. Sandali e scarpe super comode e versatili che sicuramente vorrai avere nel tuo guardaroba. Diventeranno essenziali per la tua quotidianità, poiché si abbinano bene a tutto e ti offrono il comfort di cui hai bisogno ogni giorno.

Sandali in saldo da Skechers

Un paio di sandali con cinturino a forma di T e tomaia sintetica con dettagli di perline e strass. Hanno un plantare molto comodo con ammortizzazione in memory foam Yoga Foam. Sono ideali sia per andare in ufficio con un vestito in denim che per godersi una giornata di sole e mare con il tuo bikini preferito, una gonna pareo e un top all’uncinetto. 33,99€.

Un paio di scarpe molto comode grazie all’ammortizzazione leggera ULTRA GO e alla tecnologia Comfort Pillar Technology. La tomaia è in schiuma flessibile, quindi si adatta molto bene alla forma del piede, il che è un grande punto a favore. Abbinarle è facilissimo e ora in estate puoi scegliere un completo con camicia e pantaloncini corti. 37,99€.

Queste scarpe sono fantastiche per fare turismo. Con chiusura a lacci e realizzate in pelle, hanno un comodo plantare Skechers Goga Max e un’ammortizzazione ultraleggera HYPER BURST. Il tessuto è impermeabile, cosa molto importante perché in estate può capitare un temporale nel momento più inaspettato. Si abbinano molto bene a un paio di culottes in denim e una canotta o una maglietta a maniche corte. 118,99€.

Nel negozio online di Skechers abbiamo anche notato questi sandali sportivi con una parte superiore in tessuto e chiusura regolabile alla caviglia. Hanno un plantare sagomato Goga Mat e un’ammortizzazione leggera ULTRA GO. Sono fantastici per camminare per ore senza preoccuparti del dolore ai piedi. Puoi abbinarli a un vestito bianco. 60€.

E, infine, considerando che i toni metallici sono una delle tendenze più virali della stagione, queste sono una delle migliori sandali che puoi comprare per l’estate. Un paio di sandali con cinghie e tomaia in materiale sintetico con dettagli di aperture e plantare con ammortizzazione in memory foam Skechers. Favolosi sia per look di giorno che di sera. 55€

4.6/5 - (5 votes)