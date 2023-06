Sì, ci sono zeppe in Skechers e sono comodissime: ideali per ogni look.

Sì, ci sono zeppe in Skechers e sono comodissime: ideali per ogni...

Le sandali piatti sono la migliore scelta per i look quotidiani grazie alla comodità che offrono. Ma non possiamo negare che le zeppe slancino e affinino molto di più la silhouette. Bene, ora, grazie a Skechers, possiamo avere il meglio di entrambi i tipi di calzature, perché nella sua nuova collezione per la primavera-estate ha lanciato le zeppe più comode del mondo. Sono bianche, il colore tendenza della stagione, e hanno ottime opinioni sul negozio online del marchio: “Meravigliose!! Non le tolgo per niente. Totalmente raccomandabili”.

Le nuove zeppe bianche di Skechers

Le zeppe hanno una parte superiore in lino lucido e micromaglia con zeppa in sughero e suola interna in Luxe Foam. L’altezza della piattaforma è di 1,3 centimetri nella parte anteriore e di 5,7 centimetri nella parte posteriore.

Se c’è qualcosa che ci piace veramente di Skechers è che offre sempre il massimo comfort in ogni calzatura della sua collezione. Nel caso delle zeppe, è qualcosa che apprezziamo enormemente, poiché in questo modo possiamo indossarle nei nostri look quotidiani senza preoccuparci del dolore ai piedi.

Inoltre, il bianco è il colore tendenza della stagione, quindi hanno tutto ciò di cui abbiamo bisogno: stile, comfort e versatilità. Abbinarle è facilissimo, quindi vanno bene con tutti i vestiti che abbiamo nell’armadio. Ora, in primavera, possiamo andare sul sicuro con un paio di jeans e una camicia stampata a fiori.

Il tessuto denim va molto di moda, quindi non possiamo perderlo di vista. In estate, possiamo sostituire i jeans con una gonna midi con dettaglio di apertura frontale e la camicia con un top di crochet. Possiamo anche scegliere un lungo vestito vaporoso in un colore vivace e allegro come il verde menta o il fucsia.

Una delle grandi lezioni che abbiamo imparato dalle esperte di moda è il potere snellente del look monocromatico, quindi un vestito o un set di camicia e pantaloncini corti bianchi sono ottime opzioni per abbinare le nuove zeppe di Skechers con stile.

Siamo convinte che diventeranno il nostro calzature preferite da qui a settembre. Potete trovarle sul negozio online di Skechers per 60 euro in una vasta gamma di numeri. Le spese di spedizione a domicilio sono gratuite.

4.4/5 - (8 votes)