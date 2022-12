Shopping da Ikea: ecco cosa non fare

Con i suoi grandi magazzini e le enormi aree espositive, IKEA regna sovrana nel mondo dell’arredamento. Grazie agli allestimenti accoglienti, i clienti si sentono proprio a casa loro. Questo, però, non vale per i dipendenti: ecco cosa non dovreste fare durante il vostro shopping da Ikea.

Ecco cosa fanno i clienti durante lo shopping da Ikea

Incredibile ma vero! I clienti IKEA si sentono a casa mentre si aggirano per le varie aree espositive. Sebbene sia positivo per il marchio, ciò si rivela anche problematico, soprattutto per i dipendenti. Infatti, il personale Ikea ha condiviso ciò che non si deve assolutamente fare nei negozi come, ad esempio avvolgersi nei plaid, nei piumoni, sdraiarsi nei letti e accovacciarsi sulle poltrone. Provare non significa fare come se foste nel vostro salotto!

Oltre a queste cose insolite, ai clienti viene anche chiesto di essere più pazienti. Il motivo è che i negozi del marchio sono molto grandi e, quindi, non potete aspettarvi che un dipendente arrivi in due secondi se si trova all’altro capo del corridoio. Anche se IKEA sta assumendo personale extra in vista del Natale, dove i clienti aumentano, non tutti i venditori hanno lo stesso approccio. Un altro consiglio dei dipendenti è quello di tenere d’occhio i bambini: i piccoli incidenti in un ambiente che non è la propria casa, infatti, sono all’ordine del giorno.

Lo shopping da Ikea è irresistibile

Da IKEA è difficile uscire a mani vuote. In effetti, c’è sempre qualcosa da comprare, che siano scatole o vasetti di vetro. Chi sono i responsabili di questi acquisti compulsivi? Senza dubbio i prezzi competitivi: meno di un euro, a volte, per accessori spesso inutili ma ai quali è davvero difficile resistere!

IKEA: come risparmiare tempo in negozio?

È facile perdersi nei corridoi dell’IKEA e comprare cose che non erano previste. Ma ora alcuni aficionados del gigante svedese si sono fatti avanti con i loro consigli per risparmiare tempo e denaro all’IKEA. Individuare le scorciatoie per arrivare subito al punto e non vagare tra tutti gli scaffali, qualunque essi siano. Fare un elenco di ciò che vorreste vedere e verificare la disponibilità dei prodotti in anticipo. Per risparmiare e divertirvi allo stesso tempo, andate alla sezione Occasioni, che di solito si trova vicino alle casse: troverete tutti i vostri pezzi preferiti a un costo inferiore!