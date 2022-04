Shock Sabadell nel divario al ribasso a fine febbraio

Dai minimi di marzo, il titolo dell’istituto finanziario è salito del 45% e dopo aver parzialmente colmato il gap al ribasso di fine febbraio, ha iniziato a correggere.

Analisi tecnica GAP ribassista S1 0,69 S2 0,6340 R1 0,8050 R2 0,9144 Breve termine Medio termine Lungo termine

Un “gap” ribassista è uno spazio lasciato dal prezzo (un buco) che si verifica quando l’offerta è molto più alta della domanda e, quindi, quando il sottostante in questione inizia a negoziare, lo fa ben al di sotto del prezzo di chiusura della sessione precedente. I gap possono essere sia rialzisti che ribassisti. Un gap ribassista ha connotazioni di debolezza e questo ‘gap’ diventa automaticamente lo ‘stop loss’ per qualsiasi posizione corta (o ribassista) sul sottostante in questione.

Ed è quello che Sabadell ci ha lasciato a fine febbraio. ‘Gap’ che si verifica anche praticamente in tutti i valori su scala globale. Poi alcuni lo hanno chiuso e altri no. Ma la stragrande maggioranza non lo ha ancora fatto. Il comportamento è come previsto colmare parzialmente questa lacuna per poi correggere/regolare proporzionalmente gli ultimi caricamenti. L’esperienza mi ha dimostrato più e più volte che questi tipi di lacune non chiudono quasi mai alla prima occasione. E semmai nel seguito. Quindi il titolo non è stato in grado di farlo con il gap ribassista di 0,8046 euro e il giorno in cui lo chiuderà/cancellerà, lì avremo un chiaro segnale di forza che non possiamo ignorare.