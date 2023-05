SheIn presenta le tendenze che vorrai indossare in estate 2023.

L’estate è arrivata molto prima del previsto, come dimostrano le temperature altissime riportate dai termometri, più tipiche del mese di giugno che della primavera. Per la stagione più calda dell’anno, SHEIN ha creato collezioni pensate per ogni occasione e offre una vasta gamma di design adatti a ogni tipo di corpo e gusto. La boutique online di moda globale dispone di lanci giornalieri e di oltre mille nuovi riferimenti al giorno sul suo portale.

Per quest’estate 2023, il gruppo ha oltre 16 diverse collezioni per donna, ispirate alle principali tendenze e adattate a diversi stili. Dalle proposte più audaci che massimizzano le tendenze ai capi e ai complementi rivolti a chi cerca di essere alla moda senza grandi stridore.

Se c’è una tendenza in circolazione, è già disponibile. Tra tutte, spiccano: · Il denim è protagonista in tutte le sue versioni, soprattutto con grandi volumi, jeans a vita bassa e taglio largo. La tendenza Y2K segna anche le proposte di denim in giacche di jeans, salopette e vari tipi di usura e rottura.

Le trasparenze sono presenti in molte delle proposte con sovrapposizioni di strati in tessuti fluidi sia in stampe che in tonalità lisce ispirate alla lingerie. I suggerimenti per il corpo sono anche mostrati in abiti naked dress per le più audaci.

Con l’obiettivo di modellare la figura, SHEIN propone molti stili di corsetti che spesso vengono accompagnati da maniche con volumi XXL e volant, un’altra delle grandi scommesse della collezione estiva.

Attenzione ai dettagli: I frange sono una delle grandi scommesse della stagione e sono presenti in ogni tipo di proposta, dalle giacche sportive ai vestiti da sera più sofisticati. I fiori sono anche presenti nella stampa ma in particolare prendono rilevanza le applicazioni di fiori sia nei vestiti stessi che in formato complemento per completare il look.

I colori più di tendenza di quest’estate sono anche presenti nella collezione come il verde, il blu cobalto, il rosa o l’arancione, ma anche le tonalità pastello e i sempre eterni bianco e nero.

Una delle grandi sfide con l’arrivo del bel tempo è la ricerca del vestito perfetto per gli ospiti per cerimonie ed eventi speciali. Per rendere il design accessibile a tutti, SHEIN ha collezioni molto ampie per eventi di gala, adattando le tendenze attuali in proposte di festa e cercando di favorire tutti i tipi di corpo.

Un’altra delle sfide dell’estate è trovare il costume da bagno perfetto per ogni occasione e corpo. La linea di beachwear di SHEIN torna questa stagione con una maggiore offerta di modelli, tessuti e colori. Le proposte vanno dai modelli retrò del tipo anni ’50 con slip alti e bandeau, ai costumi da bagno di stile cut-out o semplici ma lusinghieri bikini disponibili in tutti i colori. La collezione di beachwear è accompagnata da una vasta collezione di accessori che includono grandi cappelli, occhiali maximalisti e parei.

4/5 - (4 votes)