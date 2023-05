Shein: il famoso marchio di abbigliamento e accessori dal successo molto controverso!

Se non lo sai già, il sito di “fast fashion” Shein può essere facilmente presentato in pochi numeri. Shein ha un fatturato di oltre 287 milioni di dollari.

Questa boutique online di origine cinese è stata fondata nel 2008, ma negli ultimi anni ha fatto grandi progressi per diventare uno dei migliori siti di moda femminile. Shein è noto soprattutto per i suoi prezzi ridicolmente bassi e per i suoi “dupes”, ovvero versioni economiche di abiti già esistenti.

Dove comprare Shein?

L’acquisto online tramite il sito del marchio è sempre stata l’unica modalità per acquistare i prodotti Shein. Ma il gigante cinese ha presto capito che poteva evolvere il suo modello di business verso il phygital.

Non avendo negozi fisici, ha quindi aperto una serie di pop-up store in tutto il mondo, presentando una selezione di abbigliamento e accessori. In Francia, gli appassionati del marchio hanno potuto scoprire IRL (in real life) i prodotti Shein in negozi temporanei a Montpellier, Tolosa e Parigi.

Il marchio soffre di una cattiva reputazione a causa della sua relativa mancanza di affidabilità. Sebbene il pure player offra molti prodotti innovativi, seguendo le tendenze settimana per settimana, purtroppo la qualità non è sempre all’altezza. Nulla di sorprendente se si considera il prezzo degli abiti, molto basso, che suggerisce costi di produzione ancora più bassi.

Il nostro primo summit SHEIN X è stato un grande successo questo weekend, portando insieme i migliori talenti del settore con i nostri designer SHEIN X per portare il loro lavoro al livello successivo. Guarda questi momenti salienti di sabato! pic.twitter.com/jOvqKBR7K9 — SHEIN News (@SHEIN_News) April 6, 2023

Anche la politica di reso viene criticata, il servizio post-vendita fantasma e si può leggere nelle recensioni delle consumatrici che a volte hanno ricevuto abiti già indossati, che non corrispondono alle foto pubblicate sullo shop online, o che non rispettano il sistema di taglie comunemente accettato.

Quali scandali circondano il marchio?

Anche se sul suo sito Shein dettaglia le regole a cui ogni fornitore deve aderire con l’obiettivo di “mantenere l’integrità, rispettare i diritti umani e proteggere l’ambiente”, la realtà è molto diversa. L’immagine del marchio è stata colpita da numerosi scandali e il marchio è stato persino accusato di moderno schiavismo. Più di 300 fabbriche subappaltano per il conto del pure player.

Tuttavia, le condizioni di lavoro dei dipendenti sarebbero deplorevoli in alcune, il tempo di lavoro e le retribuzioni spesso non regolamentati e le condizioni igieniche non rispettate. Questi denunciano anche i prodotti chimici utilizzati per la produzione dei pezzi tessili e i loro effetti dannosi sulla salute dei lavoratori, ma anche sull’ambiente.

Shein : La célèbre enseigne de vêtements

Inoltre, il marchio sarebbe responsabile di importanti emissioni di gas a effetto serra degli adolescenti. Una generazione Z che, nonostante le sue rivendicazioni ecologiche, sembra essere diventata completamente dipendente dallo shopping sul sito del gigante cinese. Secondo uno studio di ThredUp in partnership con GlobalData, più di un terzo degli acquirenti della GenZ si definiscono “dipendenti dalla fast-fashion”.

Infine, Shein viene anche criticata per la sua plagio di capi di piccoli creatori. Dettagli distintivi e artigianato copiati ma mai eguagliati, di cui il marchio di Lilla MaisonCléo ne ha fatto le spese. Ciò non impedisce agli acquirenti di gettarsi su questi capi a basso prezzo.