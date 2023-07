Shein compie un enorme passo avanti: amplia gli orizzonti al di là degli abiti.

SHEIN, il mercato online globale integrato di prodotti di moda, bellezza e lifestyle, annuncia un’espansione delle sue categorie di prodotti attraverso collaborazioni con marchi globali selezionati e venditori esterni, per soddisfare le crescenti richieste dei clienti di prodotti più diversificati.

Con il lancio del mercato integrato di SHEIN, i clienti ora possono utilizzare categorie di prodotti che vanno oltre la moda e l’abbigliamento, inclusi categorie come elettrodomestici, lavatrici portatili, prodotti per la casa intelligente come illuminazione a controllo remoto e prodotti fai-da-te per la casa, come fissaggi per il bagno e accessori per la cucina o carta da parati.

SHEIN ha recentemente lanciato il suo mercato globale in Brasile e negli Stati Uniti, consentendo ai venditori locali esterni di entrare nel loro mercato e raggiungere la vasta base di clienti di SHEIN. Questo non solo permette di soddisfare le richieste dei clienti di una maggiore varietà di prodotti e categorie, ma anche di ridurre i tempi di consegna. In futuro, il modello di mercato verrà lanciato in altri mercati nei prossimi mesi.

SHEIN ha anche siglato accordi con prestigiosi marchi globali per vendere i loro prodotti nel suo mercato. Marchi come Skechers, un’azienda leader nel settore delle calzature nota per i suoi design innovativi, Lansinoh, un nome affidabile nel settore dei prodotti per la cura prenatale e postnatale, si sono uniti al mercato. Inoltre, stanno collaborando con boutique globali di varie marche per portare una vasta collezione di marchi di moda, bellezza e lifestyle nel loro mercato.

Introducendo più marchi globali, si garantisce che i clienti abbiano accesso a una maggiore varietà di prodotti attraverso la piattaforma di SHEIN, continuando a godere di vantaggi esclusivi come la garanzia di qualità, resi gratuiti entro 7 giorni e prezzi competitivi. Per celebrare questa espansione della gamma, hanno lanciato la campagna di Saldi Estivi, in cui i clienti possono acquistare categorie appena aggiunte con sconti fino al 90%.

«Siamo sempre impegnati a offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, e la nostra espansione verso nuove categorie lo riflette», ha dichiarato Molly, COO di SHEIN. «Attraverso le nostre collaborazioni con questi marchi selezionati, non solo mettiamo in evidenza il valore distintivo del nuovo mercato di SHEIN, ma dimostriamo anche il nostro impegno per la soddisfazione del cliente e la nostra missione di rendere i prodotti di moda e lifestyle accessibili a tutti», afferma SHEIN.

Vale la pena sottolineare che ci troviamo di fronte a una piattaforma in grado di ospitare una vasta gamma di prodotti di ogni tipo e che continua a crescere nel tempo. La rivoluzione SHEIN è un fatto.

4.3/5 - (6 votes)