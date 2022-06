Shein apre un temporary store a Madrid e mostra i suoi denti a Inditex

Shein apre un temporary store a Madrid. Il gigante cinese della moda veloce Shein Abilita da questo giovedì e per tre giorni il suo primo temporary store a Madridcosa molto rara per questa azienda che, senza stabili organizzazioni e con appena un decennio di vita, spazza via concorrenti del calibro di Inditex in termini di fatturato.

Il colosso cinese Shein ha aperto oggi le porte del primo pop up store, ovvero un locale commerciale di breve durata in Spagna. L’inaugurazione sarà dal 2 al 5 giugno con il lancio della sua collezione estiva a Madrid.

Si tratta di un locale di 300 metri quadrati situato in Calle Sandoval 3, uno degli incroci di Fuencarral all’altezza di Plaza de Bilbao.

Il marchio vende online, raggiungendo più di 220 paesi, ma dal 2018 Shein si è impegnata nel format del negozio fisico attraverso spazi temporanei, i cosiddetti negozi pop up. Shein ha già messo piede in altre città attraverso questo nuovo formato di business, come New York, Los Angeles, Miami, Londra o Parigi.

Ed è che il colosso cinese continua a dare impulso alla sua crescita. Tanto che dopo la chiusura di un round di finanziamento l’azienda ha raggiunto una valutazione di 100.000 milioni di dollari (94.930 milioni di euro), superando le capitalizzazioni di mercato di colossi del fast fashion come Zara e H&M.

Inoltre, nel 2021 ne ha registrati alcuni ricavi approssimativi di 16.000 milioni di dollari, il 60% in più rispetto al 2020quando le vendite sono aumentate del 250% rispetto all’anno prima della pandemia.

L’applicazione del produttore di moda a basso costo è scaricato 170 milioni di volte l’anno scorsoun periodo terminato da Shein con 16 milioni di utenti attivi giornalieri.