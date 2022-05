Shanghai e Pechino riaprono e promuovono misure economiche post-pandemia

La Cina e lo yuan sono sotto i riflettori all’inizio di questa nuova settimana, dopo che diverse città nel colosso asiatico hanno revocato le restrizioni, a seguito del calo dei nuovi casi di Covid. Anche, il governo municipale di Shanghai ha varato una serie di misure di sostegno economico. Saranno accelerate le approvazioni per progetti immobiliari, saranno tagliati gli affitti per alcune attività commerciali, sarà ridotta la tassa sull’acquisto di alcune autovetture e saranno delineati i sussidi per le auto elettriche.

In tutto il paese, il il numero di nuovi casi con sintomi nella Cina continentale è sceso a 20 domenica, rispetto ai 54 del giorno prima. La capitale Pechino ha riportato otto nuovi casi di Covid per domenica, mentre Shanghai ne ha registrati sei.

L’allentamento delle restrizioni arriva circa due mesi dopo Shanghai, la città più grande della Cina, ordinerà alla popolazione di rimanere nei propri appartamenti per il test di massa del virus. La città di Pechino aveva iniziato a rafforzare i controlli Covid circa un mese fa, ma aveva chiuso solo alcuni quartieri.

Dal lato produttivo dell’economia, le aziende non dovranno più essere in una “lista bianca” riprendere la produzione, a partire dal 1 giugno. Anche i requisiti dei test per entrare a Shanghai saranno semplificati.

Le autorità monetarie e finanziarie, dalla banca centrale del paese (PBoC), alla CSRC (China Securities Regulatory Commission) e alla SAFE (State Administration of Foreign Exchange) hanno annunciato che investitori istituzionali esteri qualificati (“investitori”) potrà investire in obbligazioni nel mercato dei cambi per aprire ulteriormente il mercato obbligazionario. Gli investitori che hanno già accesso al mercato obbligazionario interbancario possono accedere direttamente o indirettamente al mercato azionario. Ciò significa che gli investitori possono ora accedere al mercato; In precedenza, era accessibile solo tramite il QFII (Qualified Foreign Institutional Investor) e RQFII.

“Gli investitori può effettuare transazioni con obbligazioni in contanti, prestito obbligazionario, negoziazione di derivati ​​correlati per la gestione del rischio, fondi comuni di investimento obbligazionari di tipo aperto e altre attività consentite dalle autorità di regolamentazione. Non ci sono ancora dettagli precisi sul fatto che gli investitori stranieri possano accedere ai futures obbligazionari CGB “onshore”, il che sarebbe un punto di attenzione per maggiore chiarezza”, ha affermato Stephen Innes, analista di SPI ASSET MANAGEMENT.

la riapertura ha rafforzato il sentimento di rischio globale, in particolare lo yuan, poiché “è eterna la speranza che il settore dei servizi nella Cina continentale torni a una parvenza di normalità economica”, spiega l’esperto. “E le scommesse sul rischio del G10 sulla Cina, come il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, stanno rimbalzando, suggerendo che le mosse del blocco del dollaro della scorsa settimana non sono più premature per anticipare una domanda più forte per la Cina”.

“L’ulteriore vantaggio per lo yuan è che i trader si stanno posizionando per gli afflussi obbligazionari previsti attraverso la liberalizzazione dei mercati obbligazionari locali”, aggiunge.