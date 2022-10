Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid in diretta streaming: pronostico Champions League, canale TV, come guardare online

Martedì lo Shakhtar Donetsk ospiterà il Real Madrid con gli attuali detentori del titolo di UEFA Champions League in testa al Gruppo F con tre vittorie su tre, mentre gli ucraini sono secondi con quattro punti su nove possibili. Tutte le partite che coinvolgono squadre ucraine sono comprensibilmente emotive e questa non sarà diversa sulla scia della maggiore aggressività russa.

“La notizia recente è molto triste per noi, per tutti gli ucraini”, ha detto il portiere Anatolii Trubin. “Ma dobbiamo essere forti e mostrare al mondo intero che gli ucraini sono persone forti. Entreremo in campo e ci concentreremo sulla partita. I recenti avvenimenti non erano una scusa, perché è la Champions League e non devi dare cento, ma al mille percento. Io stesso vengo da Donetsk e lì ho assistito a molte partite dello Shakhtar. Penso che se giocassimo a Donetsk avremmo più possibilità, perché il supporto dei tifosi e l’atmosfera alla Donbass Arena sono su un livello diverso. Mi manca molto. Sono d’accordo con Mister che vinceremo e giocheremo le partite dell’UCL alla Donbass Arena il prima possibile. E festeggeremo tutti”.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: Martedì 11 ottobre | Volta: 15:00 ET

Martedì 11 ottobre | 15:00 ET Posizione: Stadion Wojska Polskiego — Varsavia, Polonia

Stadion Wojska Polskiego — Varsavia, Polonia TV e live streaming: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Shakhtar +700; Disegna +400; Reale -275 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Shakhtar: Dopo aver perso 2-1 in trasferta la scorsa settimana, la speranza sarà quella di avvicinare il Real qui e forse di strappare un pareggio. Quattro punti finora non sono una brutta posizione per i Miners ed è più probabile che la qualificazione dipenda comunque dai risultati contro Celtic e RB Leipzig. Mykhailo Mudryk sta impressionando coloro che lo guardano in questa stagione e potrebbe essere di nuovo uno che cattura l’attenzione qui.

“Ovviamente, ora è difficile concentrarsi”, ha aggiunto Trubin. “Ma penso che siamo una razza, che non può stare a guardare e non pensare alle cose cattive. Dobbiamo essere una squadra motivata e concentrata al massimo. Come ha già detto il Mister, 90 minuti di Champions League aiutano i tifosi dall’Ucraina per dimenticare tutti i problemi. Come i nostri guerrieri, cercheremo di fare tutto il possibile per dare gioia al nostro popolo e farlo sorridere. Le persone possono dimenticare tutto ciò che sta accadendo in questo momento almeno per 90 minuti e concentrarsi solo sul calcio Il calcio è il gioco amato da tutti, il gioco che regala emozioni positive”.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Vero: Massimo punteggio finora per gli uomini di Carlo Ancelotti che restano imbattuti in questa stagione in tutte le competizioni. I campioni in carica potrebbero prenotare qui il loro posto a eliminazione diretta e vorranno farlo con il minimo sforzo nonostante la vittoria di misura della scorsa settimana.

“Sarà una partita completamente diversa, perché ci siamo preparati meglio per la gara di ritorno”, ha detto Trubin del Real. “Sappiamo che possiamo giocare meglio anche contro squadre come il Real Madrid. Come ha detto Mister, ci vuole più coraggio, faremo il nostro gioco ed essere lo Shakhtar. Se ci saranno momenti in cui dovrò salvare la mia squadra, è il mio lavoro. Ognuno ha il proprio ruolo sul campo di calcio e tutti devono corrispondere ad esso al massimo livello. Dobbiamo giocare perfettamente per sconfiggere il Real Madrid”.

Predizione

Scegliere: Shakhtar 0-1 reale. Questo potrebbe essere deciso da un momento di magia o fortuna, ma i visitatori dovrebbero avere appena abbastanza per superare i loro ospiti motivati. Indipendentemente dal risultato, le possibilità di avanzare dello Shakhtar dipendono dalle due partite rimanenti poiché questa sarebbe sempre stata un compito arduo.