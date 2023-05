Sfruttate la potenza di PARKSIDE®: la motosega elettrica PKS 1600 B2 a soli 54,99€ vi aspetta nel vostro Lidl di fiducia!

Scopri la motosega elettrica Parkside® PKS 1600 B2, ideale per lavori di potatura e taglio. Con un motore potente da 1600 W, velocità della catena fino a 14,5 m/s e una guida da 41,5 cm, assicura prestazioni eccellenti. Grazie al design ergonomico e alle funzionalità di sicurezza, lavorare non è mai stato così comodo e sicuro. Acquistala a soli 54,99€ e trasforma il tuo giardino!

Se stai cercando una motosega elettrica affidabile e potente, la Parkside® PKS 1600 B2 da 1600 W potrebbe essere la scelta giusta per te. Questa motosega è stata progettata per offrire elevate prestazioni e un’esperienza d’uso confortevole, garantendo al contempo la massima sicurezza durante il lavoro.

Potenza e prestazioni: scopri la motosega elettrica Parkside® PKS 1600 B2 da 1600 W

La motosega elettrica Parkside® PKS 1600 B2 è dotata di un potente motore da 1600 W che permette di raggiungere una velocità della catena fino a 14,5 m/s. Grazie alla guida a catena lunga 41,5 cm, è possibile ottenere una lunghezza di taglio efficace di 34 cm. La robusta catena di sega di 14 con un passaggio ³/₈ e 52 collegamenti garantisce ottime prestazioni di taglio, mentre il sistema di lubrificazione automatica assicura la massima efficienza e durata nel tempo.

Comodità e sicurezza: le caratteristiche ergonomiche e di sicurezza della motosega Parkside® PKS 1600 B2

Per un controllo costante del livello dell’olio, la motosega è dotata di una finestra di visualizzazione e di un tappo del serbatoio imperdabile.

Accessori e prezzo: tutto ciò che è incluso con la motosega Parkside® PKS 1600 B2 a soli 54,99 €

La motosega Parkside® PKS 1600 B2 viene fornita con una serie di accessori utili, tra cui una guaina protettiva per lama e una chiave combinata. Il tutto a un prezzo di soli 54,99 €, rendendo questo prodotto un’ottima scelta per chi cerca una motosega elettrica di qualità a un prezzo accessibile.

Potenza: 1600 W

1600 W Alimentazione: 230 – 240 V / 50 Hz

230 – 240 V / 50 Hz Lunghezza lama: circa 41,5 cm

circa 41,5 cm Lunghezza di taglio: circa 34 mm

circa 34 mm Velocità della catena: massimo 14,5 m/s

massimo 14,5 m/s Freno a catena rapida:

Volume del serbatoio dell’olio: circa 265 ml

In conclusione, la motosega elettrica Parkside® PKS 1600 B2 offre potenza, prestazioni, comodità e sicurezza a un prezzo di 54,99 €. Con una lunghezza di taglio efficace di 34 cm e un motore da 1600 W, questa motosega è l’ideale per ogni necessità di taglio. Grazie alla sua forma ergonomica e alle caratteristiche di sicurezza avanzate, potrai lavorare in tutta tranquillità e ottenere risultati eccellenti.

4/5 - (4 votes)