Sfoggiano un fisico mozzafiato e stanno spopolando: Lidl lancia i pantaloni culotte perfetti

Con l’arrivo della stagione estiva, siamo sicuri che stai cercando capi d’abbigliamento freschi e comodi da indossare, considerando le alte temperature che stiamo avendo in questi giorni. Tra questi capi spicca una novità che è arrivata da poco nei negozi Lidl e sta spopolando, perché oltre ad essere comodi, mettono in risalto la silhouette. Scopri i pantaloni culotte perfetti per questa stagione che non vorrai lasciarti sfuggire.

I pantaloni culotte che fanno impazzire i clienti di Lidl

I pantaloni culotte sono il modello di pantalone più di tendenza al momento. Si tratta di un tipo di pantalone a vita alta (solitamente sopra il punto vita), ampio e con l’orlo che arriva appena sopra la caviglia, in modo da ottenere un corpo più slanciato quando li indossi.

Questo modello di pantalone è perfetto per l’estate e da Lidl lo trovi in tre diverse varianti che stanno andando a ruba nelle vendite, tanto che in molti negozi sono già esauriti. Non preoccuparti però, perché è ancora disponibile nel loro negozio online.

I tre modelli di culotte disponibili

Puoi scegliere il pantalone culotte di Lidl in nero, un colore che si abbina facilmente con tutto, ma è disponibile anche in verde e in blu con una leggera fantasia, ideale per un look più particolare, perfetto per una serata fuori.

Questi tre modelli si distinguono inoltre per la presenza di una vita elastica che li rende ancora più comodi e confortevoli. Realizzati in poliestere ed elastane (lycra), si abbinano facilmente con qualsiasi capo d’abbigliamento. Infatti, molti clienti Lidl che li hanno acquistati hanno preso tutti e tre i modelli, così da avere i pantaloni di tendenza da indossare per tutta l’estate.

Consigli per la cura dei pantaloni culotte

Per lavarli, puoi metterli in lavatrice, ma assicurati che la temperatura non superi i 40°C e, se li stiri, fallo a bassa temperatura. Per l’asciugatura, è preferibile stenderli all’aria aperta, dato che l’uso dell’asciugatrice non è consigliato.

Insomma, se vuoi essere all’ultima moda questa stagione, mostrare una silhouette favolosa e sentirti comoda tutto il giorno, non lasciarti sfuggire i pantaloni culotte di Lidl che, inoltre, hanno un prezzo incredibile di soli 6,99 euro cadauno. Affrettati a prenderli!

