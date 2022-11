Sfigmomanometro Lidl Silvercrest a soli 26,99€ – ottobre 2022

Il marchio Lidl sfigmomanometro cresta d’argento ti consentirà ovunque tu sia di monitorare la tua pressione sanguigna e quindi di avvisarti in caso di problemi. Puoi misurare la pressione sanguigna utilizzando questo dispositivo a livello del braccio e con facilità perché funziona in modo completamente indipendente. Il misuratore di pressione Lidl ti indicherà la tua pressione sanguigna e grazie ad un codice colore capirai subito se è buono o se è necessario consultare un professionista della salute. Non perdere questo articolo nei tuoi punti vendita Lidl da giovedì 27 ottobre 2022 al prezzo di 26,99€.

Questa nuova offerta a marchio Lidl segue il misuratore di pressione Lidl proposto a settembre 2022. Ecco la presentazione delle specificità del misuratore di pressione sanguigna in vendita prossimamente nei vostri punti vendita Lidl:

Misurazione della pressione sanguigna completamente automatica

La posizione del bracciale è controllata

Indicatore di rischio quando la tensione non è buona: codice colore per semplificare la lettura

Rileva i battiti cardiaci se sono irregolari

100 pagine di memoria per 2 diversi profili

Visualizza data e ora

Accessorio: taccuino per la pressione sanguigna, custodia per il dispositivo

Possibilità di scaricare un’applicazione gratuita

3 anni di garanzia del produttore

Per scoprire la scheda prodotto dettagliata, puoi cliccare sul banner: “Scopro il buon piano” in fondo all’articolo.

Vuoi confrontarti con altri misuratori di pressione sanguigna economici: consulta le offerte dei nostri partner:

Come ottenere lo sfigmomanometro Lidl Silvercrest?

Per misurare la pressione sanguigna e monitorare la tua salute da casa, puoi recarti presso il punto vendita Lidl più vicino Giovedì 27 ottobre 2022. Questa offerta rimarrà sugli scaffali per una settimana fino a giovedì 3 novembre 2022.

Il marchio Lidl ha offerto il misuratore di pressione Lidl ad un prezzo di 12,99 € ad agosto 2022. Per continuare a beneficiare di questo tipo di offerta, iscriviti alla newsletter e sarai automaticamente avvisato alla prossima vendita di questo prodotto.