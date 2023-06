Sfera si modernizza e mette in vendita un top a canotta che si abbina perfettamente a tutti i tuoi outfit

Sfera sempre si è contraddistinta per essere un marchio classico, ma questa stagione ci sta sorprendendo molto con capi e accessori dallo stile moderno. Uno dei capi chiave della collezione è questo top a canotta con stampa floreale e collo halter che ha la sua propria gonna abbinata.

Il top floreale più bello di Sfera

Questo top ha diversi dettagli che lo rendono un capo molto speciale, quindi andiamo uno per uno. In primo luogo, il design è spettacolare per questo periodo dell’anno, molto allegro e colorato. La stampa floreale è la nostra preferita per i mesi estivi, e su fondo giallo è ideale.

Il collo halter è super lusinghiero per tutte le silhouette, in quanto aiuta sia a far risaltare che a nascondere il seno. Inoltre, se hai le spalle larghe, questo scollo aiuta a deviare l’attenzione verso un altro punto. L’effetto è meraviglioso, perché allunga ed affina la figura.

Il top ha spalline sottili incrociate sulla schiena in stile canotta. Questa stagione si porta la schiena scoperta, anche se è una tendenza con cui non tutti si azzardano. Indossare un capo come questo è qualcosa che puoi ottenere senza preoccupazioni semplicemente scegliendo la biancheria intima adeguata.

Puoi optare per le classiche coppe che aderiscono al seno o utilizzare un reggiseno speciale per questo tipo di scollatura, che hanno delle fasce più lunghe per poterli legare quasi in vita senza che si veda nulla. Naturalmente, puoi anche andare senza reggiseno.

Pensa a tutte le possibilità che ti offre il nuovo top di Sfera per abbinarlo come una vera esperta di moda. Il tessuto in denim è una delle tendenze più virali del momento, quindi puoi scegliere una gonna midi in denim e un paio di sandali con plateau.

Puoi anche optare per un pantaloncino bianco a vita alta e taglio dritto. Un outfit perfetto per una passeggiata e per prendere qualcosa seduta in un bar.

Per un’occasione speciale, puoi osare con il completo di top e gonna con un paio di sandali con tacco e plateau. Se hai un evento di giorno, sarai favolosa con questo look. Proprio i completi a due pezzi vanno molto di moda, e questa è una grande proposta da aggiungere al tuo guardaroba.

Il top è disponibile sul sito online di Sfera a soli 17,99 euro, dalla taglia S alla L.

