“Sfera si modernizza e mette in vendita l’indumento estivo che tutte le donne necessitano”

Sfera è sempre stata una marca di stile classico, ma questa stagione si è modernizzata e ci sta sorprendendo con capi come questo top multicolor all’uncinetto che non può essere più bello per i mesi di bel tempo.

La tendenza del gancio di Sfera

Realizzato in 55% acrilico e 45% cotone, l’uncinetto è il tessuto di tendenza della stagione. Ancora una volta, diventa protagonista delle collezioni e basta guardare le novità dei marchi per accorgersene. I capi all’uncinetto sono un must-have nel guardaroba di ogni donna.

La febbre per i tessuti artigianali sembra non avere fine e questa stagione lo possiamo vedere in tutti i tipi di capi e accessori. L’uncinetto si reinventa continuamente e adesso è di moda in un modo molto specifico: sotto forma di top. È ideale per non avere caldo e ottenere quel look boho che tanto vediamo su Instagram.

Il nuovo top all’uncinetto di Sfera

Ad esempio, il nuovo top all’uncinetto di Sfera si abbina alla perfezione con pantaloncini bianchi e sandali romani alti per un look estivo molto chic. Puoi anche scegliere un paio di jeans e zeppe. Giocando con i colori del capo, è molto facile scegliere come abbinarlo.

Sia il rosa che l’arancione sono due dei colori più di moda. Sicuramente nella primavera e nell’estate troverai molte occasioni per indossare questo top perché soddisfa tutti i requisiti per diventare il tuo capo preferito: è comodo, fresco, stiloso e facile da abbinare.

Per andare in spiaggia, si abbina alla perfezione con una gonna stile pareo e sandali piatti con cinturino. E non dimenticare la borsa di paglia per portare tutte le cose, il cappello e, naturalmente, gli occhiali da sole. Il tessuto denim è più di moda che mai, quindi per passeggiare e prendere qualcosa, puoi osare con una gonna jeans midi e un paio di zeppe.

Sfera ha una delle collezioni più belle che abbiamo visto in molto tempo e questo top all’uncinetto è uno dei capi principali. Se vuoi che faccia parte del tuo guardaroba, è disponibile nel negozio online a 17,99 euro, dalla taglia S alla L. Nel sito web c’è una guida alle taglie molto completa.

