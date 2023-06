Sfera inizia i saldi con una promozione strepitosa: il vestito halter minimal a pois costa 19 €.

Sfera ha dato il via alle vendite estive in grande stile, con uno sconto su uno dei vestiti più belli della loro collezione. La stampa a pois è uno di quei motivi senza tempo che tornano ogni anno e diventa di nuovo il protagonista principale di capi e accessori. Gli esperti di moda lo adorano perché dona molta eleganza a qualsiasi look.

Il vestito a pois scontato di Sfera

Se non hai ancora un vestito con questa stampa nel tuo guardaroba, ora hai l’opportunità di farlo per soli 19€ nei saldi di Sfera, appena iniziati. Un vestito midi con collo halter super lusinghiero, il cui principale fascino è la stampa a pois di diverse dimensioni, creando un effetto “patchwork” all’ultima moda.

I colori di questo capo, il bianco e il nero, sono una scelta sicura se sei invitata a un evento, sia di giorno che di sera. È importante notare che il collo halter è il preferito di molte spose perché slancia e allunga visivamente la silhouette. Inoltre, si adatta sia alle donne con molto seno che a quelle con poco seno.

Se non vuoi rischiare troppo nell’abbinare il vestito, puoi scegliere sandali neri o bianchi, giocando con i colori della stampa. In questa stagione vanno di moda i sandali con tacco e plateau a strisce, quindi non perderli di vista se hai un’occasione speciale.

Ma puoi anche dare una svolta al tuo look e inserire una nota di colore. Come? Ad esempio, con sandali rossi annodati intorno alla caviglia, come proposto da Sfera. Un’altra possibilità è puntare sui colori di tendenza della primavera-estate 2023, come il verde, il rosa e il giallo.

Oltre alle occasioni speciali, è anche un vestito che puoi indossare nella tua vita quotidiana, per andare in ufficio o per incontrare le amiche in un bar all’aperto. In questo caso, scegli sandali piatti con una fascia a forma di T e, per completare il look, una borsa di paglia.

Il vestito con collo halter e stampa a pois è disponibile sul negozio online di Sfera al prezzo di 19,99 euro anziché 23,99 euro. Anche se non è facile arrivare in tempo per questo tipo di occasioni, questa volta ci siamo riusciti. Almeno per ora, tutte le taglie sono disponibili, dalla S alla L.

