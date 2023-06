Sexy, comodo e allo stesso tempo elegante: Mango Outlet vince il gioco con questo vestito

Abbiamo una varietà di capi per trascorrere quest’estate. Per questo, Mango Outlet si fa avanti con questo vestito. Sì, è sexy ed è disponibile in due colori, nero e beige. È in offerta e rimangono poche taglie.

Mango Outlet si fa avanti con questo vestito

Ci sono pochi capi così sexy che siano anche scontati come prezzo. È il vestito in maglia a coste che si distingue per diverse caratteristiche.

Innanzitutto per il suo tessuto elastico, in maglia fine, che è semi-trasparente. È corto, con un design aderente e colletto rotondo. Non ha fodera interna, è senza maniche e va notato che la taglia è più piccola del solito, quindi dovresti tenerne conto quando lo acquisti.

Progettato a Barcellona, è realizzato in 80% viscosa e 20% poliammide.

In due colori accattivanti

Ora puoi acquistare questo vestito sul sito di Mango Outlet nel colore che preferisci. Da un lato c’è il nero che puoi indossare in molte occasioni, con una giacca sopra, espadrillas, sandali da spiaggia o zeppe.

Mentre il marrone chiaro o beige è uno dei colori che più mettono in risalto la silhouette e ti farai notare. In questo caso, si abbina perfettamente con sandali neri o marroni. Abbinato a diverse borse e ai gioielli di alta moda che si trovano anche sul sito di Zara. Con orecchini dorati, ciondoli d’argento e altro ancora.

In offerta, non perdertelo

Questo vestito è sul sito web e ha un prezzo davvero molto basso. Ecco perché rimangono poche taglie.

Il suo prezzo era di 25,99 euro, poi è stato scontato a 17,99 euro e infine lo puoi acquistare a 7,99 euro. Lo sconto è del 69%, quindi lo sconto è significativo.

La taglia disponibile sul sito è XS, S e M. Ma già annunciano che rimangono poche taglie, quindi è meglio acquistare subito prima che finisca. Un’altra opzione è visitare il negozio online, ma a volte è più complicato perché Mango Outlet è l’outlet di questo grande marchio e non tutto ciò che è qui è disponibile direttamente in negozio.

In ogni caso, se ne hai uno nelle vicinanze, puoi andare a vedere se il capo è disponibile. E fare un giro sul sito web per vedere se è disponibile nel negozio. È molto facile saperlo e così non si perde tempo, anche se è meglio averlo online.

