settimana della moda di Parigi

La casa di Dior è diventato teatrale questo martedì sulla passerella di Parigi, dove ha presentato una collezione primavera-estate 2023 segnata dal giochi di volume ma in uno tavolozza di colori rigida, limitata al bianco e nero.

Era una sfilata affollata pieno di personalità come le attrici Rosamund Pike e Maggie Gyllenhaal, le modelle Elle Macpherson e Cindy Crawford, la ‘it girl’ Olivia Palermo, l’ex premier francese Lionel Jospin o le pop star coreane Cha Eun-woo e Jisoo, che hanno fatto scalpore tra i I parigini affollano i cancelli delle Tuileries. In questo famoso giardino nel centro della capitale, la sfilata si è svolta all’interno di una grande tenda, dove il brand ha ricostruito quello che sembrava un tempio buddista scavato in una montagna.

La stilista dell’azienda, l’italiana Maria Grazia Chiuri, ha giocato con intimo che si è trasformato in materiale da passerella: corsetti, vestaglie in pizzo, shorts in seta e top simili a reggiseni sportivi erano il trend di questa linea per la primavera-estate 2023.

Dior, protagonista della seconda giornata della Paris Fashion Week dopo la presentazione questo lunedì dei brand emergenti, ha optato per il combinazione di pizzo, dal ricamo alla guipure per dare un twist barocco a capi quasi sportivi. Giacche in materiali tecnici, tute da lavoro, t-shirt di cotone trasformate in maxi dress e jeans molto larghi sono stati abbinati a camicie larghe sotto corsetti stretti, mantelle aperte e gonne a pieghe legate in vita con una corda, come un sacco.

L’azienda, che a giugno ha sorpreso il pubblico con una sfilata in Plaza de España a Siviglia ispirata alla tradizione andalusa, si è ripetuta con una certo stile barocco, soprattutto con le gonne a cerchio esagerate che le modelle indossavano sotto le gonne, che generavano forme arrotondate sui fianchi e con molta caduta sulle gambe. Degne di nota anche le gonne in pelle plissé a metà polpaccio e i trench color cammello, rivisitati con tagli più attuali, oltre a una stampa grafica della mappa di Parigi che vestiva i capi più sportivi.

Scopri il #DiorSS23 collezione di Maria Grazia Chiuri, svelata in diretta da Parigi. https://t.co/XgJPN6daL8 — Dior (@Dior) 27 settembre 2022

Chiuri non ammetteva altri colori oltre al bianco e nero, fatta eccezione per i toni dell’arancione e del rosa che ricamavano alcuni cappotti a fine passerella, con delicate stampe floreali, la nota più colorata della sfilata.

Un corteo iniziato con l’esibizione di a coreografia di danza contemporanea che accompagnava le modelle per tutta la passerella mentre suonava musica ad alto volume e inquietante.

Nonostante l’oscurità di questa collezione, Chiuri non ha abbandonato i suoi famosi abiti plissettati dalla silhouette da principessa, anche se in questo caso solo un paio, con collo alto, gonna a pieghe, maniche a sbuffo e pizzo sul petto. Per continuare sulla scia delle sue ultime passerelle, ha optato ancora una volta per minigonne a forma triangolare, abbinate a scarpe tipo bambola: Mary Janes allacciate al ginocchio, flat o con i tacchi, e con calzini a metà polpaccio sotto.

Un’ispirazione un po’ gotica quella aveva anche un’eco nel trucco scelto dal beauty director Peter Phillips: due linee nere pronunciate che circondano l’occhio e attraversano il condotto lacrimale, come disegnare un pesce.