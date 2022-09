Settimana della moda di Parigi

L’uruguaiana Gabriela Hearst, direttrice creativa dell’azienda Chloé continua a indirizzare la svolta del brand parigino verso soluzioni ambientali e, è stato ispirato dalla ricerca del energia da fusione, esente da fossiliper la creazione della sua collezione primavera-estate, presentata questo giovedì a Parigi.

Guidato dai ricercatori che lavorano al progetto ITER – un’ambiziosa rete di 35 paesi che sta costruendo un reattore a fusione nucleare in Francia che aprirà la strada allo sviluppo di centrali elettriche commerciali – il team di Chloé si è ispirato all’architettura di questa macchina, il Tokamak, per i loro design. Questa entelechia scientifica si traduce, in termini di moda, in un impegno a sovrapposizione di stratiil abiti in cashmere -basso impatto, a seconda del marchio- tessuti e sartoria di capi in lino testurizzato.

In passerella, illuminata da una serie di cerchi luminosi come fossero mandala, hanno visto anche loro cappotti di seta grezza chiuso anteriormente con ferramenta industriale; così come abiti in maglia e tuniche decorate con perline metalliche in vetro soffiato e pannelli geometrici in suede. “Sono sorpreso che così tante persone non sappiano della fusione. Con questa raccolta abbiamo una chiara opportunità di raccontare una storia positiva e incrociare un pubblico”, ha detto Hearst in una nota.

La stilista, che dal proprio omonimo brand aveva trasformato la sostenibilità al centro delle tue creazioniha anche tradotto l’architettura del Tokamak in silhouette altamente strutturate, con abiti in pelle che abbracciano la vita con cuciture simili a impalcature e giacche stile biker con maniche curve, abbinate a pantaloni larghi.

UN il bianco pulito era il colore della stella di questa passerella, in cui si sono visti anche i toni argento, oltre a dettagli in fucsia, rosso e nero, nella linea minimalista ma con tocchi etnici con cui Hearst ha conquistato l’upper class newyorkese, e che Chloé sta imponendo sulla moda di Parigi Settimana.

In aggiunta a riferimenti tecnologici en accessori, con scarpe con plateau in metallo e corda intrecciata, l’azienda si è vantata ancora una volta delle sue avventure artigianali nel tentativo di utilizzare materiali sostenibili: sneakers realizzate con prodotti a basso impatto, jeans realizzati con l’87% di cotone riciclato e fieno, rifiniture con un laser lavare per ridurre il consumo di acqua. Ma la verità è che è difficile capire questo discorso con un primo sguardo alle vesti, in cui il la finezza dei tagli e la raffinatezza dei tessuti.

Quindi, il marchio sta promuovendo un discorso nelle reti e nei negozi basato su questi collaborazioni con ricercatori, scienziatima anche associazioni per cercare, come dicono loro stessi, di incrociare informazioni tra pubblici apparentemente opposti.

Nella sua precedente collezione, quella dell’autunno-inverno 2022/2023, la ‘maison’ si è concentrata sul reimpianto di specie animali scomparse e questa volta sulla fusione nucleare, con sistemi che cercano ricreare il processo mediante il quale viene prodotta l’energia del sole e delle stelle.

ITER spera di produrre il primo plasma da fusione nel 2025 e le prime operazioni con deuterio e trizio entro il 2035. “Quello che non mi aspettavo di vedere quando abbiamo visitato ITER è quella passione scientifica che mi ha spinto a dare buone notizie a tutti coloro che volessero ascoltare. L’energia che si muove nell’universo ci aiuterà, in un futuro non troppo lontano, a illuminare il nostro mondo e a risolvere molti dei problemi che ci affliggono oggi”, ha detto Hearst.