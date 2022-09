Settimana della moda di Madrid | Custo Barcelona e Roberto Diz stimolano la passerella “decaffeinato” di Madrid

Gli abiti da red carpet Roberto Diz, “l’artiglieria pesante” ei disegni internazionali di Custo Barcelona hanno fatto luce e incoraggiamento a una giornata decaffeinato della passerella di Madrid, in questa 76esima edizione in cui mancano nomi rischiosi e consacrati come Pertegaz o Roberto Torretta.

“Artiglieria pesante” ha portato in passerella Roberto Díz che restituisce “più puttana e più cane” con una collezione in cui non ci sono strutture, spalline o interfodere, elementi comuni nel suo cucito.

In passerella sono stati visti capi leggeri, “alcuni si prendono in mano” e abiti realizzati con reti di vetroche “ti invitano a passare dal vestito al nudo”, Roberto Diz ha raccontato a Efe di aver utilizzato la rafia andalusa per creare capi con grande movimento.

È un collezione “stimolante”.pensato per mettersi in mostra sul tappeto rosso, “le mie attrici hanno bisogno di me”, ride questo galiziano residente a Siviglia che ha utilizzato un tessuto elettrificato che simula i sacchi della spazzatura per realizzare abiti da notte.

Per chiudere la sfilata, un lungo abito fluo, “lo stimolo del neon, un inno alla gioia di vivere”.

Prima Custo Barcelona, ​​che dopo aver presentato la 50esima sfilata a New York la scorsa settimana, ha portato la stessa collezione a Ifema ‘Sole’ma con otto nuove proposte per la primavera-estate 2023.

“Luce, tanta luce, cerchiamo di far illuminare di nuovo il sole al buio”, ha detto Custo Dalmau, direttore creativo di Custo Barcelona che domina i mini abiti dai tessuti lucidi e dalle aperture rivelatrici.

Un’azienda che ha iniziato a vendere t-shirt, modelli che hanno raggiunto la fama internazionale da quando Julia Roberts le ha indossate nel 1999 nel film ‘Runaway Bride’.

Tuttavia, ora l’abito è diventato il pezzo forte dell’azienda insieme al “corpo” urbanooppure, “un’alternativa all’abito da sera”.

Custo Dalmau ha saputo adattarsi ai cambiamenti senza perdersi da quando ha iniziato 42 anni fa. “Tutti gli abiti sono comodi”, sottolinea lo stilista che assicura che il detto “per mettersi in mostra bisogna soffrire” non va con lui.

Dalmau, che realizza pezzi emozionali “per sorprendere le donne”, non capisce la moda “senza creatività e ottimismo”.

Nel primo pomeriggio, gli abiti da sera hanno sfilato in passerella per mano di Claro Couture e del suo direttore creativo, Fernando Claroche ha presentato una collezione in cui prevalgono materiali come organza, piume, crepe satin, rebrodés e lycra stampata, da cui concepisce silhouette aderenti con ampi volumi nella gonna.

Texture in cui si lascia trasportare da una palette di colori dai toni intensi come il fucsia o il blu Klein, in cui inserisce il baby blue e il nero, un classico per la notte.

L’azienda sivigliana ha inserito, per la prima volta, un piccolo tocco di moda maschile.

Successivamente, le proposte commerciali di Lola Casademunt di Maiteche definisce la collezione come un “sogno estivo, quello da cui non vogliamo più svegliarci”, ha commentato l’ideatore.

Una fantasia che si traduce in toni dolci, fluoruro e tonnellate di glitter, “un modo per aggiungere energia alla giornata. Scintillii che portano magia ai capi”, ha detto Maite Casademunt, che incorpora la stampa animalier nella zebra blu e rosa nei pantaloni e borse.

Capi “versatili” che accettano “usi diversi, ma sempre comodi”avverte, quel santo patrono dalle sagome femminili molto fluide, come nel caso degli americani.

Il designer Ulises Mérida è stato il vincitore del premio L’Orèal per la migliore collezione, mentre il manichino plus size Lorena Duran è stato scelto come miglior modello della 76a edizione che chiude con più ombre che luci e lascia il posto al proposta di giovani talenti che si terrà domani.