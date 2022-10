Sette anni di lavori per rinnovare les Rambles

L’Unione Europea ha stabilito qualche giorno fa che entro il 2024 tutti i dispositivi mobili potranno essere ricaricati solo con connettori USB tipo C; ovvero il modo in cui vengono caricati quasi tutti i cellulari con tecnologia Android. La risoluzione è ufficiale e non si torna indietro.

La tecnologia che utilizza Apple e che già carica i suoi iPad e laptop con connettori USB di tipo C dovrà adattarsi alla ricarica dei suoi famosi iPhone con questo tipo di connettore… oppure farli tutti in modalità wireless.

dove ascoltare

Il “podcast El Periódico” viene pubblicato dal lunedì al venerdì e può essere ascoltato sulle piattaforme iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcast o Apple Podcast.