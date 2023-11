Il set di stoviglie di Zara Home vi conquisterà

Le stoviglie sono uno degli elementi essenziali di ogni casa. A prescindere dallo stile, dal prezzo o dal design, tutti noi dobbiamo avere piatti per servire i diversi pasti della giornata, quindi è consigliabile scegliere sempre stoviglie di qualità che possano durare a lungo. Oggi vi mostriamo le stoviglie di Zara Home.

Zara Home dispone di un’ampia gamma di articoli per la tavola nel suo vasto catalogo, alcuni dei quali sono pronti per l’acquisto come set completo e altri con singoli pezzi in vendita in modo da poterli assemblare a proprio gusto e secondo le proprie esigenze, il che è senza dubbio un vero vantaggio.

Il marchio spagnolo è una delle più prestigiose catene di negozi specializzate in articoli per la casa in Italia e conta già più di 600 negozi in oltre 70 Paesi.

Le stoviglie di Zara Home vi conquisteranno

Si tratta di un set di stoviglie in porcellana che potrete comporre in modo totalmente personalizzato, poiché i pezzi sono venduti singolarmente. Disponibili nei colori bianco e verde chiaro, i pezzi sono i seguenti:

Piatto da portata. Il piatto da portata di questo servizio da tavola è realizzato in porcellana al 100%, come gli altri pezzi, e presenta un design irregolare che lo rende molto attraente. Con un diametro di 30 cm, è un grande piatto con un prezzo di €5,99 al pezzo.

Piatto profondo. Il piatto profondo di questa stoviglia ha un diametro di 22 cm, con un’altezza di 5 cm. Il prezzo di ogni piatto è attualmente di €5,99.

Piatto da dessert. Questo piatto è disponibile in più colori rispetto ai precedenti, poiché oltre al bianco o al verde chiaro è possibile scegliere tra il turchese e il rosa. Ha un diametro di 22 cm e un prezzo di €4,99 l’uno.

Ciotola. Questa bellissima ciotola ha un diametro di 17 cm e un’altezza di 7 cm, disponibile in bianco o verde chiaro.

È importante notare che tutti i pezzi di questo servizio da tavola sono lavabili sia in lavastoviglie che nel microonde, il che è indubbiamente un vantaggio perché li rende molto più comodi da usare. Un set di stoviglie dal design fantastico che si adatta perfettamente sia a Natale che in estate.

