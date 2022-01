Serie A live streaming, programma, quote: come guardare l’Atalanta ospitare Inter, Juventus, Milan e altro ancora

La Serie A torna questo fine settimana su Paramount+ con diverse partite importanti. L’Inter ha bisogno di non perdere punti contro l’Atalanta per stare al passo con un diretto concorrente per il titolo, mentre gli altri top club hanno partite facili almeno in teoria. Per questo un passo falso sarebbe disastroso. La Juventus gioca contro l’Udinese, mentre la Roma di Jose Mourinho ospita il Cagliari, reduce da due vittorie consecutive. La Serie A proseguirà lunedì con Milan-Spezia e Bologna-Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle partite più importanti del weekend di Serie A.

1. Atalanta-Inter

Data: domenica 16 gennaio | Volta: 14:45 ET

domenica 16 gennaio | 14:45 ET Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Atalanta +195; Disegna +270; Inter +125

Perché guardare: È la partita del fine settimana. L’Inter esce da una storica vittoria contro la Juventus in Supercoppa grazie a un gol vincente all’ultimo secondo di Alexis Sanchez. Quella partita, però, avrebbe potuto stancare i giocatori, avrebbero potuto pagarne lo scotto contro l’Atalanta. È sempre stata una partita complicata per la squadra ospite di Bergamo, e l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini la sua storia in questa particolare rivalità dopo la sua deludente esperienza come allenatore dell’Inter nel 2011. L’Inter ha otto vittorie consecutive in Serie A e imbattuta negli ottavi di finale. L’Atalanta, reduce dalla vittoria per 6-2 contro l’Udinese, è attualmente 4° in Serie A con 41 punti in 20 partite.

2. AS Roma-Cagliari

Data: domenica 16 gennaio | Volta: 12:00 ET

domenica 16 gennaio | 12:00 ET Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Roma -270; Disegna +375; Cagliari +800

Perché guardare: L’AS Roma di Jose Mourinho ha iniziato il 2022 molto male, con due sconfitte contro Milan e Juventus. C’è un disperato bisogno di una reazione positiva nella partita di domenica contro il Cagliari che, dopo aver vinto solo una partita nella prima parte della stagione, ha vinto le prime due gare dell’anno contro Samp e Bologna. Il tecnico Walter Mazzarri ora è riuscito a trovare un undici titolare che possa dare ai tifosi la speranza che magari rimangano in campionato a fine stagione. Un risultato negativo per l’AS Roma, invece, aprirebbe una vera crisi per la squadra e per lo stesso Jose Mourinho.

3. Bologna-Napoli

Data: lunedì 17 gennaio | Volta: 12:30 ET

lunedì 17 gennaio | 12:30 ET Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Bologna +285; Pesca +250; Napoli -103

Perché guardare: Il Bologna ospita il Napoli di Luciano Spalletti, appena eliminato in Coppa Italia in una partita selvaggia contro la Fiorentina. Alla squadra ospite manca Victor Osimhen, il cui recupero da un infortunio all’occhio è stato ritardato da un test positivo COVID-19, anche se la situazione significa che non ha viaggiato con la Nigeria per la Coppa d’Africa e dovrebbe poter tornare al Napoli quando è in salute ., Bologna è stata la squadra più ferita dai casi di COVID-19 nelle ultime settimane. Il mister Sinisa Mihajlovic ha espresso la sua delusione durante l’ultima conferenza stampa post-partita in merito alle nuove regole che sono state stabilite per evitare ulteriori rinvii delle partite. Bologna e Napoli hanno pareggiato solo due delle ultime 17 sfide di Serie A al Dall’Ara, con otto vittorie rossoblu e sette vittorie Napoli.

4. Milan-Spezia

Data: lunedì 17 gennaio | Volta: 12:30 ET

lunedì 17 gennaio | 12:30 ET Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Milan -310; Disegna +420; Spezia +850

Perché guardare: A dicembre il tecnico dello Spezia Thiago Motta era a un passo dal licenziamento. Poi una clamorosa vittoria contro il Napoli ha posticipato la decisione a gennaio, e ora sembra impossibile che possa essere a rischio, dopo la vittoria della scorsa settimana contro il diretto rivale del Genoa. Un’altra partita molto difficile questo fine settimana, quella contro il Milan a San Siro. Il Milan è 2° in Serie A con 48 punti in 21 partite, e se domenica l’Inter perderà punti contro l’Atalanta, i rossoneri potrebbero essere i leader della Serie A entro lunedì sera, con una partita giocata in più rispetto agli avversari. La prima partita di questa stagione contro lo Spezia è ricordata soprattutto per il primo gol in Serie A di Daniel Maldini, figlio del mito Paolo, attuale direttore sportivo del Milan.

5. Juventus-Udinese

Data: Sabato 15 gennaio | Volta: 14:45 ET

Sabato 15 gennaio | 14:45 ET Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Quote Caesars Sportsbook: Juventus -280; Disegna +360; Udinese +900

Perché guardare: La Juventus ha bisogno di dimenticare in fretta la sconfitta di mercoledì scorso contro l’Inter in Supercoppa. L’occasione migliore per farlo è vincere in casa contro l’Udinese. Il tecnico Massimiliano Allegri può contare sul rientro dopo la squalifica di Matthijs de Ligt e Juan Cuadrado, mentre non ci sarà Federico Chiesa, infortunatosi lo scorso fine settimana e che salterà il resto della stagione. La Juventus è quinta in Serie A con 38 punti in 21 partite e sta uscendo da un’incredibile rimonta contro l’AS Roma. L’Udinese deve cercare di non perdere punti per non ritrovarsi in una posizione complicata a rischio retrocessione.