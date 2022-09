Serie A: il Napoli batte il Milan, l’Atalanta batte la Roma mentre gli sfavoriti guidano sorprendentemente la corsa allo scudetto

Atalanta e Napoli sono sorprendentemente la nuova capolista di Serie A dopo sette partite mentre ci avviciniamo alla pausa per le Nazionali. Le due squadre hanno vinto le partite chiave di domenica per mantenere il loro promettente inizio di stagione. Il Napoli ha vinto a AC Milan e l’Atalanta hanno vinto a Roma. I rossoneri hanno perso in casa in una partita divertente che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti con un gol nel finale di Giovanni Simeone, mentre la squadra di Jose Mourinho ha perso all’Olimpico dopo il gol di Giovanni Scalvini.

Il Napoli è il leader

La squadra di Spalletti ha vinto 2-1 in casa del Milan a San Siro dopo Matteo Politano apre le marcature nel secondo tempo con un rigore vinto da Khvicha Kvaratskelia. Olivier Giroud pareggia poco dopo, ma poi è il neo acquisto, Simeone, a segnare il gol decisivo della serata a Milano con un brillante colpo di testa.

Ecco l’obiettivo:

È troppo presto per stabilire se il Napoli abbia le capacità per contendersi il titolo di Serie A per un’intera stagione, ma potrebbe avere tutte le carte in regola per rendere le cose interessanti. Vincere lo scudetto sarebbe più di un’impresa storica per i tifosi di una città che dai tempi di Diego Maradona è affamata di un titolo. Se Spalletti, Victor Osimhen e un uomo soprannominato “Kvaradona” consegnano, saranno ricordati per sempre come eroi a Napoli. Fin qui tutto bene.

L’Atalanta è tornata

Nonostante un’estate difficile, l’Atalanta riesce a essere in testa alla classifica dopo le prime sette gare. Un grande successo per l’allenatore Gian Piero Gasperini, che è stato parecchio nel mirino della critica dopo il finale deludente della passata stagione, quando l’Atalanta non è riuscita a prendere il posto in Europa. Il tecnico ha messo insieme le cose ed è riuscito a ricreare un altro spirito con nuovi, freschi talenti, e infatti la vittoria contro l’AS Roma è arrivata grazie al gol segnato dal giovane Scalvini, che ora è al centro del progetto. . Gasperini aveva bisogno di cambiare alcune cose nel roster e aveva anche bisogno di tempo per creare il giusto spirito nella squadra. Sembra che lo stia già realizzando.