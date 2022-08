Serie A, gol, take away: Milan in corsa, Lukaku si fa gol ma l’Inter ha bisogno del vincitore dell’ultimo minuto

La Serie A ha fatto il suo tanto atteso ritorno questo fine settimana e le prime partite ci hanno già dato molto da discutere. Campioni di serie A AC Milan iniziato con una vittoria Udinese mentre Inter Milan aveva bisogno di ogni secondo della loro partita contro leccese per assicurarsi tre punti. Ecco tre cose che devi sapere dal giorno dell’inaugurazione.

1. Il Milan riprende da dove aveva interrotto

I campioni in carica hanno avuto un inizio positivo, ma ricco di eventi, con una vittoria per 4-2 sull’Udinese a San Siro. Gli ospiti hanno segnato dopo solo due minuti con di Rodrigo Becao di testa ma la squadra di Stefano Pioli riesce a ribaltare la partita al 15′ con un rigore segnato da Theo Hernandez e un gol segnato da Ante Rebic. Alla fine del primo tempo, ex esterno del Watford Adam Masina ha segnato il pareggio ma è bastato un minuto della ripresa a Brahim Diaz per riportare la partita in controllo per il Milan. Rebic avrebbe quindi segnato il suo secondo della notte al 68 ° minuto per mettere questo fuori portata e assicurarsi la vittoria per i detentori del titolo. Rebic ha già eguagliato i suoi gol totali in Serie A per la scorsa stagione in una partita, mentre i nuovi acquisti Divock Origi e Charles De Ketelaere ha esordito nelle ultime fasi del secondo tempo.

2. Ritorna Lukaku, l’Inter agguanta la vittoria dell’ultimo minuto

Lo Stadio del Mare di Lecce ha ospitato una notte incredibile dove Denzel Dumfries ha segnato nell’ultimo secondo della partita per dare la vittoria all’Inter in un posto difficile da giocare. Romelu Lukaku non ha perso tempo e ha impiegato solo 81 secondi per fare il suo trionfale ritorno in Serie A per i nerazzurri. L’ex attaccante del Chelsea ha trovato il gol decisivo su un colpo di testa per far partire il secondo classificato della scorsa stagione.

L’Inter, nonostante il primo gol, non riesce a stupire e il Lecce riesce nel secondo tempo a segnare il pareggio con Assan Ceesay. I nerazzurri trascorrono il resto del secondo tempo alla ricerca del secondo gol della partita, che arriva negli ultimi secondi su una mischia sul calcio d’angolo. Dumfries è uscito da un’area affollata all’interno dell’area per prendere un corpo sulla palla dopo un colpo di testa di Lautaro Martinez.

Tre punti enormi per Simone Inzaghi per iniziare la nuova stagione con un’importante vittoria in trasferta.

3. Lookman segna il suo primo gol

Atalanta ha vinto la partita di apertura in trasferta contro Sampdoria come la squadra di Gian Piero Gasperini è riuscita a mettere insieme una solida prestazione. La Samp di Marco Giampaolo parte bene e si vede addirittura segnare un gol Francesco Caputo annullato dal VAR, ma l’Atalanta riesce a cavalcare l’onda e segnare il primo gol con Rafael Toloi. Era il loro nuovo acquisto Ademola Lookman che ha segnato il gol finale di giornata che ha assicurato la vittoria ai nerazzurri di Bergamo. L’ex attaccante del Leicester darà a questa squadra nuove alternative offensive Duvan Zapata e Luis Muriel che può essere molto utile nello stile di gioco del Gasperini.

Risultati Serie A, risultati, calendario



Sabato 13 agosto

Milan 2, Udinese 2

Atalanta 2, Samp 0

Inter 2, Lecce 1

Torino 2, Monza 1

Domenica 14 agosto

Fiorentina vs Cremonese, 12:30 ET (Paramount+)

vs Cremonese, 12:30 ET (Paramount+) Lazio contro Bologna 12:30 ET (Paramount+)

contro 12:30 ET (Paramount+) Salernitana contro AS Roma 14:45 ET (Paramount+)

contro AS 14:45 ET (Paramount+) Spezia contro Empoli 14:45 ET (Paramount+)

Lunedì 15 agosto