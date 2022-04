Serie A: Cinque giocatori che potrebbero decidere lo scudetto quando Milan, Inter e Napoli lottano sul filo del rasoio

La corsa al titolo della Serie A in questa stagione è una delle più emozionanti dell’ultimo decennio (puoi vedere tutta l’azione della Serie A su Paramount+). Tre squadre sono ancora vive nella battaglia per la conquista dello scudetto a fine stagione. L’Inter vuole conquistare due titoli consecutivi dopo che i nerazzurri hanno vinto l’edizione dell’anno scorso con Antonio Conte, mentre il Milan punta a riportare lo scudetto dall’altra parte del fiume, undici anni dopo l’ultimo titolo. E poi c’è il Napoli, squadra che non vince tutto dalla stagione 1989/90 quando Diego Armando Maradona era la stella del club. I produttori di quote vedono una gara estremamente serrata con l’Inter a +110, il Milan a +200 e il Napoli a +225 (quota per gentile concessione di Casesars Sportsbook). A sette gare dalla fine (otto per l’Inter) diamo un’occhiata a cinque giocatori cruciali che potrebbero decidere lo scudetto nel lungo periodo per questi tre club.

Rafael Leao, Milan

Cominciamo con Rafael Leao, uno dei migliori giocatori di Serie A della stagione. L’attaccante portoghese ha confermato nel corso dell’anno le sue capacità e le sue potenzialità ed è stato fondamentale in gran parte delle partite vinte dai rossoneri quest’anno. La sensazione è che possa solo migliorare ma già in questa stagione ha mostrato una crescita enorme. Nell’ultima partita contro il Bologna Rafael Leao ha condotto la partita con 0,9 gol previsti su otto tiri record. Il suo 0,9 goal previsti è il suo importo più alto generato quest’anno. È sicuramente un giocatore che si prende le sue responsabilità, visto che guida il Milan con 141 tentativi uno contro uno in questa stagione, 57 in più del 2° posto in assoluto, Brahim Diaz.

È la sua capacità di portare la palla che lo fa davvero risaltare. Porta la palla a una media di 30,97 metri a partita, il terzo più in Serie A. E anche quelli tendono ad essere contestati. È secondo in campionato, dietro solo a Luis Muriel dell’Atalanta con 0,72 carry ogni 90 minuti che coinvolgono un giocatore, il che significa che il 20,5% dei suoi carry sono contestati dai difensori, il settimo totale più alto della Serie A. Ogni settimana per il Milan, Leao può essere trovato a guidare in avanti con la palla tra i piedi, creando spazio per sé e per gli altri. Giocatori come Zlatan Ibrahimovic potrebbero essere sotto i riflettori per aver giocato sul punto di attacco, ma è la capacità di Leao di correre con la palla che mette Zlatan sotto le luci per cominciare.

Lautaro Martinez, Inter

Non sorprende che l’attaccante argentino Lautaro Martinez sia un giocatore chiave per l’Inter e Simone Inzaghi. Ciò che sorprende è che Martinez abbia cambiato così completamente il suo gioco. Con i trasferimenti della scorsa estate ha perso Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, i due giocatori che gli hanno fornito più assist, e ora gioca al fianco di Edin Dzeko e si è comportato bene soprattutto nella prima parte della stagione. Nel nuovo sistema Martinez ha aumentato il suo xG per 90 da 0,53 a 0,77 anche se i suoi totali di tiro si sono appena mossi, passando da 3,81 a 3,94.

È vero che i suoi gol e la sua qualità calcistica hanno avuto una caduta all’inizio del nuovo anno per tutta la squadra in difficoltà e nel 2022 i suoi sono venuti solo dalla tripletta che ha segnato contro la Salernitana in partite di Serie A. In questo modo Lautaro rispecchia l’Inter nel suo insieme. Se ritrovano la loro forma iniziale di stagione possono vincere tutto. In caso contrario, staranno a guardare da bordo campo nelle ultime settimane.

Victor Osimhen, Napoli

Quando si tratta di attaccanti, Victor Osimhen al Napoli è uno dei giocatori più importanti d’Italia. Ha già avuto un impatto straordinario in questa stagione nonostante abbia lottato con gli infortuni che lo hanno costretto ad abbandonare per diverse settimane lo scorso dicembre e gennaio. Osimhen guida il Napoli ed è al nono posto in Serie A con 11 gol in questa stagione. Osimhen, ha il secondo gol più atteso dalla squadra a 9,8. Lorenzo Insigne guida il Napoli con 12,7 xG, ma anche questo è dovuto principalmente all’infortunio e al fatto che Osimhen non prende rigori. Su base per 90, lo 0,62 xG di Osimhen non solo guida il Napoli, ma è terzo in campionato dietro solo a Ibrahimovic e Duvan Zapata dell’Atalanta (tra i giocatori con oltre 900 minuti giocati).

Il modo in cui Luciano Spalletti lo ha aiutato a migliorare e diventare un giocatore chiave per questa rosa è uno dei segreti del perché il Napoli sta facendo così bene quest’anno e merita di lottare fino alla fine per realizzare il sogno di riportare lo scudetto al Napoli. Osimhen rappresenta il 43,8% dell’xG non rigoroso del Napoli quando è in campo. È un numero incredibilmente alto. Solo un altro giocatore in Serie A, Mattia Destro del Genoa, supera il 40%. Se il Napoli riuscirà a stroncare le sue due rivali allo scudetto sarà in gran parte perché il loro attaccante nigeriano si è trasformato in una super star.

Mike Maignan, Milan

Il Milan ha lavorato molto bene la scorsa estate per migliorare il proprio roster e una delle decisioni più sorprendenti è stata lasciare che Gianluigi Donnarumma se ne andasse come free agent dopo che i colloqui sul rinnovo del contratto erano falliti e ingaggiare Mike Maignan per sostituirlo. Il portiere francese ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite e nel complesso in questa stagione è stato uno dei migliori giocatori del campionato fino ad ora. A soli 26 anni sarà anche un grande portiere per il futuro e i tifosi rossoneri sono assolutamente innamorati di lui. Il Milan è in generale una squadra difensiva molto forte, ma Miagnan aggiunge a questo facendo più della sua giusta quota tra i bastoni. Ha parato poco più di tre gol in più rispetto a un portiere medio in questa stagione, un punteggio che è il terzo migliore in Serie A. In una gara scudetto serrata, Maignan, mettendo la punta delle dita solo un paio di tiri in più rispetto alla maggior parte dei portieri, potrebbe essere la differenza tra un titolo e un terzo posto.

Hakah Calhanoglu, Inter

La scorsa estate è stata piena di mosse inaspettate nella finestra di mercato della Serie A. Dopo che l’arresto cardiaco di Christian Eriksen durante gli Europei lo ha impedito di giocare per l’Inter, la squadra ha deciso di ingaggiare Hakan Calhanoglu che era senza squadra per non aver raggiunto un accordo con il Milan per prolungare il suo contratto. Il turco è diventato subito un giocatore chiave per Simone Inzaghi. Nonostante alcuni alti e bassi, è stato molto costante e ha segnato gol importanti tra cui i rigori contro Milan e Juventus. Creativamente, Calhanoglu è 3° in Serie A con 63 occasioni create in questa stagione ed è stato coinvolto in 15 gol (sette gol, otto assist) in Serie A in questa stagione; tra i centrocampisti solo Sergej Milinkovic-Savic (18) è stato coinvolto in più.